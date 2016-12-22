القبض على عصابتين تمتهنان غسل الأموال والقمار في بيشة

محمد طحيطح (صدى):

ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على عصابتين آسيويتين تمتهنان غسل ااموال والقمار، وذلك في كمين محكم بعد الاشتباه بنشاطهم المشبوه.

وصرح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أنه توفرت معلومات عن مجموعة من الآسيويين يمارسون نشاطاً مشبوهاً بالسوق الداخلي بصبيا، فتم إعداد كمين محكم، أسفر عن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية يقومون بجمعها من أبناء جلدتهم والمشاركة بها في موقع إلكتروني، وتسجيلها في أوراق معدة لهذا الغرض، ترسل عن طريق الفاكس لمحافظة جدة.

وأضاف أنه تم ضبط مجموعة أخرى تمتهن لعب القمار، فتم اتخاذ ما يلزم وإحالتهم برفقة الاوراق لجهة الاختصاص.