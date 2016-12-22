اليابان تقر مشروع الموازنة للعام المالي المقبل بقيمة 830 مليار دولار

طوكيو (صدى):

أقرت الحكومة اليابانية اليوم مشروع الموازنة للعام المالي المقبل بقيمة 45 ر 97 تريليون ين ( بما يعادل 830 مليار دولار).

وتمثل أعباء خدمة الدين العام حوالي 24 % من إجمالي موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ أبريل المقبل.

وبحسب مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة سيزيد الإنفاق العسكري لليابان بنسبة 4 ر 1 % ليصل إلى 13ر5 تريليونات من الين كما ستزيد مخصصات التأمين الاجتماعي التي تشمل مخصصات التقاعد والرعاية الصحية التي تمثل الجزء الأكبر من ميزانية اليابان في ظل تزايد نسبة المسنين بين سكان اليابان.

كما خصص مشروع الموازنة 98 ر 5 تريليونات من الين للأشغال العامة والمشروعات الأخرى مثل تشجيع السياحة وتعزيز القدرات الدفاعية، متوقعة نمو الإيرادات بنسبة 2ر0% لتصل إلى 71 ر 57 تريليون ين.