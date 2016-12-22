خلل فني يعيد طائرة ماليزية بعد إقلاعها إلى مطار هيثرو

كوالالمبور (صدى):

تسببت خلل فني في عودة طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متجهة من لندن لكوالالمبور إلى مطار هيثرو بعد ساعات من إقلاعها.

وقالت الشركة في تحذير للمسافرين على موقعها الإلكتروني إن الرحلة إم.إتش1 التي أقلعت من مطار هيثرو ليل الأربعاء “عانت من خلل فني في أحد أبواب طائرتها من طراز إيرباص إيه380 خلال تحليقها فوق ألمانيا.”

وأضافت الخطوط الماليزية أن الأصوات والذبذبات الصادرة من الباب لم تمثل تهديداً وشيكاً، مشيرة إلى أن قائد الطائرة قرر العودة إلى مطار هيثرو حرصا على سلامة الركاب، وقالت الشركة إن الفريق الهندسي وفريقاً فنياً تابعاً لشركة إيرباص سيقيمان حالة الطائرة وهي من طراز إيه380-800.