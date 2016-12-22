بدء القبول للبكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الثاني بتقنية المدينة المنورة

فاطمة المالكي (صدى):

بدأت الكلية التقنية بالمدينة المنورة في استقبال طلبات الراغبين الالتحاق في مسار الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الثاني حتى العاشر من شهر ربيع الثاني المقبل، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية المهندس محسن بن حسن الصاعدي، أن الكلية تدرب في تخصصات التقنية الكهربائية والتقنية الإلكترونية وتقنية الحاسب الآلي والتقنية الإدارية والتقنية الميكانيكية وفق النظام الفصلي – فصليين تدريبيين في العام التدريبي مدته سنتان ونصف والفصل الأخير للتدريب التعاوني -.

وأبان أن القبول يشمل الموظفين في القطاعات الحكومية والأهلية وأبناء الوافدين من غير السعوديين ومن في حكمهم الذي يحملون إقامة نظامية الاستفادة من فرصة القبول في الفترة المسائية، مؤكدًا ضرورة تدقيق البيانات المدخلة والتأكد من صحة المعلومات حال التعامل معها في الموقع مع الاحتفاظ بالرسائل النصية التي تصل لجوال المتقدم لمراجعة الكلية بها.