فلكي متخصص: الأيام الحالية هي الأكثر برداً وبيانات الماضي تؤكد ذلك

راشد آل شريه (صدى):

أكد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن الأيام الحالية تعد الأكثر برداً، مشيراً أن بيانات 35 سنة شاهدة على ذلك.

وقال المسند في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”: هذا اليوم دخول برد الانصراف، ويُعنى به انصراف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وقالوا: “لا برد إلا بعد الانصراف”.

وأضاف: وفقاً للبيانات المناخية لأكثر من 35 سنة يتضح أن شهر ديسمبر ويناير أبرد شهور السنة، خاصة العشر الأخير من ديسمبر، والعشر الأولى من يناير.

واختتم: في أجواء المربعانية يظهر البخار من الفم لشدة البرودة صباحاً، وقد يظهر الندى آخر الليل وفي ساعات الصباح الأولى، وفيها تتساقط أوراق بعض الأشجار.