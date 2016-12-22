توقعات بتسجيل الميزانية عجز 297 مليار ريال ونفقات بـ 890 مليار ريال مقدرة لـ 2017

نايف السالم (صدى):

توقعت مصادر أن تسجل ميزانية المملكة التي ستعلن اليوم عجز قدره 297 مليار ريال في ميزانية 2016، مبينة ان الايرادات بلغت 528 مليار ريال، فيما بلغت النفقات 825 مليار ريال.

يشار أن وزارة المالية قد توقعت تحقيق إيرادات بـ 517 مليار ريال في 2016 وأن تبلغ النفقات العامة 840 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال.

وأوضحت المصادر أنه تم تحديد النفقات في ميزانية العام القادم 2017 بـ 890 مليار ريال، والإيرادات المتوقعة بنحو 651 مليار ريال أي بعجز بحدود 239 مليار ريال، مشيرة بحسب “رويترز” أن هذه الأرقام ليست نهائية ويمكن ان تشهد تعديلا لكن ليس بصورة كبيرة.

وأضافت إلى أن خطة الميزانية تتضمن زيادة أسعار الطاقة بشكل أكبر وتقديم دعم مالي لأصحاب الدخل المنخفض من المواطنين.