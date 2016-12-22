“مكافحة المخدرات” تجدد تحذيرها من عقار “الزاناكس”.. وتوضح يطبق بحق مروجه النظام

سالم المطيري (صدى):

حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من عقار “الزاناكس”، مشيرة أنه يُعتبر من المواد الخاضعة للرقابة، ويؤدي إلى الإدمان إذا أسيء استخدامه.

وأوضحت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يطبّق بحق مروجيها ومتعاطيها نظام مكافحة المخدرات.

يشار أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قالت مؤخراً إن دواء “زاناكس” من أخطر المواد المهدئة التي تتسبب في الاضطرابات السلوكية والأمراض النفسية، وتؤدي إلى سرعة الإدمان، موضحة أن “زاناكس” يعدّ مسكّناً للألم، ويُصرف بوصفات طبية، ولكن يساء استخدامه، ويصيب متعاطيها بشدة الإدمان.