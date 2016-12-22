“الصحة” تقدم خدمة الطب المنزلي لأكثر من 29 ألف مريض

نايف السالم (صدى):

تقدم وزراة الصحة خدمات الطب المنزلي لـ 29619 مريضًا، كما عملت على زيادة أعداد المستشفيات المطبقة لخدمات الطب المنزلي خلال العام 2016م, بعدد 10 مستشفيات.

وأبانت الصحة في بيان لها اليوم أنه تم خلال الفترة تنفيذ 313.837 زيارة للمرضى في منازلهم من خلال 353 فريقًا طبيًا, إلى جانب زيادة أعداد المرضى المستفيدين من الخدمة إلى 11.178 مريضًا.

يذكر أن برنامج الطب المنزلي يعمل على توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسرة للمرضى المحتاجين لها من قبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة ويعد طباً مكملاً لما تقدمة المستشفيات، كما يعزز البرنامج مساهمة أسر المرضى في متابعة مرضاهم حتى يستعيدوا عافيتهم دون عناء، بالإضافة إلى توفير أسرة في المستشفيات لمرضى جدد.

ويستهدف البرنامج المحتاجين للرعاية التلطيفية والرعاية النفسية ومرضى السكري ومرضى القرحات السريرية والجروح ومحتاجي التغذية الأنبوبية أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية, كما يعتمد البرنامج مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية ( علاجية ، وقائية ، تأهيلية وتوعوية واجتماعية ) التي تقدم لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق طبي مؤهل لهذا الغرض.