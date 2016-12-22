شؤون المرأة بعمل الرياض تعرف 90 متدربة بنظام العمل

علي القحطاني (صدى):

اختتمت ادارة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوم الأمس فعاليات 5 ورش عمل باستضافة مركز ردنا النسائي للتدريب وبالتعاون مع القسم النسوي بالغرفة التجارية الصناعية وتحت اشراف ومتابعة سفيرة التدريب مشاعل المحسن .وقد شارك في هذه الورش 90 متدربة من طالبات دبلوم الموارد البشرية وتركزت محاورها على التعريف بـ ( نظام العمل في المملكة العربية السعودية ) وشرحًا مفصلاً لمجالات التوظيف والتدريب وتأهيل القوى العاملة للسوق، حيث تطرقت ” المحسن ” إلى حالات العقود وانتهائها وقواعد التأديب ومكافأة نهاية الخدمة،و شرحت أوضاع ساعات العمل في القطاع الخاص، وإجازات الوضع والوفاة والولادة وفق التعديلات التي شملها نظام العمل، واجابت على عددٍ من الاستفسارات المطروحة من قبل المتدربات.

وأكدت مها المزيد مدير عام إدارة شؤون المرأة (الفرع النسائي) بمنطقة الرياض على دور هذه الورش في نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع لبناء جيل واعٍ يعي حجم مسؤوليته موضحةًأن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تحرص عليها الإدارة لما لها من أثر في تأهيل السعوديات لسوق العمل ومعرفة حقوقهن وواجباتهن ولخدمة المجتمع والوطن ، كما قدمت شكرها لمركز ردنا النسائي للتدريب على حسن التنظيم وكرم الضيافة ، مقدرةً لغرفة الرياض هذا التعاون ومثنيةً على حرص الغرفة في تفعيل مثل هذه البرامج الهادفة.