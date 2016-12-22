حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على المملكة

عبدالعزيز القثامي (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات عسير وجازان، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأوضحت في تقريرها: أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (نجران، عسير، الباحة)، والأجزاء الشرقية لمنطقتيْ مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.