أسعار النفط تحافظ على ثباتها بعد نشر بيانات تتعلق بالاحتياطي الأمريكي

علي العنزي (صدى):

وأصلت اسعار النفط في آسيا ارتفاعها اليوم الخميس بعد تراجع تلى نشر أرقام غير مشجعة تتعلق بالاحتياطي الأمريكي.

ففي الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، ربح سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم فبراير 15 سنتا ليبلغ 52,64 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم فبراير، فقد ارتفع 18 سنتا وبلغ سعره 54,64 دولاراً.

وكانت أرقام وزارة الطاقة الأميركية أشارت إلى أن المخزونات الأميركية ارتفعت بمقدار 2,3 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 16 ديسمبر، بينما كان المحللون يتوقعون تراجعا في هذا المخزون.