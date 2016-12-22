توقعات بإطلاق 20 مبادرة وصناديق حكومية للمواطنين ضمن ميزانية 2017

نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر أن إعلان الميزانية يتضمن إطلاق 20 مبادرة وعدد من صناديق الدعم الحكومي لصالح المواطن والمستثمر، مشيرة أن الهدف سيكون للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات.

وأوضحت أن الهدف من إنشاء هذه الصناديق رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر وعبر منصة موحدة، وحماية ذوي الدخل المحدود من الآثار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، ومشيرة أنه سيتم إطلاق برنامج التوازن المالي، الذي يهدف لتوزيع الموارد بشكل عادل، ويراعي التحديات الاقتصادية القادمة.

يشار أنه من المقرر أن تعلن وزارة المالية اليوم الميزانية السعودية، في جلسة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – .