قصص: مؤثرة لوفاء أزواج لزوجاتهم تثير إعجاب مواقع التواصل الإجتماعي

طلال الغامدي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” مقاطع فيديو وصور توثق وفاء أزواج ” سعوديين” لزوجاتهم على الرغم من مرور سنوات طويلة على الزواج وأيضا تغيب الموت لبعض الزوجات .

وظهر فى مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على ” تويتر ” مسناً سعودياً لم يجد طريقة مثلى للاحتفال بمرور 59 عاماً على زواجه سوى تقديم هدية خاصة لزوجته، حيث ظهر فيه الرجل وهو يلقي على زوجته خطاباً، قال فيه: “بمناسبة مرور 59 سنة على زواجنا أقدم حبي وتقديري قبل هديتي إلى زوجتي الغالية الحنون الودود الولود”.وغلبته الدموع أثناء الخطاب.

كما تداول رواد ” تويتر” صورة لمسن يبكي على قبر زوجته. وقالفهد دخل الله السرحاني صحة الصورة المتداولة لوالده وهو يقبل قبر زوجته بضاحية قارا بمنطقة الجوف لافتا إلى أن العشرة بينهما بدأت في حياة مليئة بالصعوبات منذ القدم، إذ كانت المرافق له في أعماله عندما كان يعمل عسكريا في الجيش السعودي، داخل وخارج المملكة”.

وفى ذات السياق قال المشرف على مقبرة حواء بجدة أحمد جوري أن هناك مواقف مؤثرة لوفاء الرجل للمرأة بعد وفاتها، ومنها قصة الرجل السبعيني الذي تعود أن يزور زوجته كل يوم اثنين حتى أصبح معروفا لدى عمال المقبرة لدينا هنا، فإذا وصل إلى المقبرة للزيارة يأخذ بيده أحد العمال ويقوم بإيصاله إلى قبر زوجته لأنه لا يستطيع المشي بسهولة، ويظل الرجل بجانب قبر زوجته فترة تصل إلى ساعة يقضيها بين بكاء ودعاء.