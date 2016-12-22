أمريكا تقر قانون يجبر الدول على السماح للأفراد بالحريات الدينية والإلحاد

وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع القانون الذي تقدم به “فرانك وولف” النائب الجمهوري وعضو الكونجرس السابق عن ولاية فرجينيا، وهو القانون الذي يجبر السلطات التنفيذية الأمريكية على اتخاذ عقوبات ضد الحكومات الأجنبية التي تخالف وهى الحريات الدينية الدولية حيث يجبر الدول على السماح للأفراد بالحريات الدينية والإلحاد وإنشاء دور العبادة وعدم معاقبة الأفراد بسبب تغيير دينهم أو آرائهم الدينية.

ويتضمن تشريع “فرانك وولف” أن الدولة التي تضاف على قائمة المراقبة في تقريرين لمدة سنتين لوزارة الخارجية؛ سيتم وضعها ضمن قائمة الدول التي تشكل تهديدًا خاصًا ويشمل القانون إصدار قائمة بأسماء الأشخاص الذين يسجنون بسبب أديانهم أو طوائفهم أو إلحادهم وخلافه للدفاع عنهم ، وتعيين مستشار خاص للرئيس بشأن الحريات الدينية الدولية في مجلس الأمن القومي ، وأن يكون هذا القانون من ضمن أولويات الأمن القومي الأمريكي.

ويرى أعضاء في الكونجرس أن القانون الجديد سيُساهم في دفع الحريات الدينية على مستوى العالم ويعزز الدبلوماسية ومكافحة الإرهاب وينهي التطرف والطائفية، كما سيخلص الكثير من الشعوب منهم مسلمون ومسيحيون وهندوس ويهود من الاضطهاد في مختلف دول العالم فيما يثير هذا القانون قلق بعض الدول من بينها دول إسلامية، خصوصًا .