أردوغان يؤكد السيطرة على الباب شمالى سوريا

أكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، السيطرة الكاملة للجيش السورى الحر والقوات التركية على بلدة الباب شمالى سوريا.

وأوضح أردوغان: “أن الخط الفاصل بين مدينة حلب والباب صار تحت السيطرة الكاملة أن داعش يحاول الآن النجاة بنفسه واستعادة الباب وفى سبيل ذلك يبذل كل شىء، فهم ينفذون تفجيرات انتحارية وكل أنواع الهجمات بالمتفجرات اليدوية الصنع”.

وكان لقى 14 جنديا تركيا مصرعهم، الأربعاء، فيما أصيب 33 آخرون بجروح خطيرة، فى المعارك مع مسلحى تنظيم داعش فى الباب فيما قتل 138 من مسلحى تنظيم “داعش” الإرهابى، قتلوا فى اشتباكات حول المدينة.