الصحة تُسلم ملف «الطب المنزلي» لشركة خاصة خلال أيام

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر مطلعة إن وزارة الصحة ستسلم ملف الطب المنزلي كاملا، وتسند مهامه في تقديم الخدمات الطبية لإحدى الشركات الكبيرة وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تقدم في الوقت الراهن الخدمات الطبية للمرضى الذين لا تستدعي حالتهم الصحية البقاء في المستشفيات، ويتم متابعتهم عن طريق الفرق الميدانية المختصة بعلاج الحالات منزليا بحسب “الوطن”.

وأضافت المصادر من المقرر أن تقدم قديم خدمة طبية منزلية لأكبر شريحة وعلى أعلى مستوى وذلك بجميع مناطق المملكة، أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع رؤية المملكة في خصخصة بعض القطاعات الحكومية .