الصحة تُسلم ملف «الطب المنزلي» لشركة خاصة خلال أيام

عادل الحربي (صدى):
أكدت مصادر مطلعة إن وزارة الصحة ستسلم ملف الطب المنزلي كاملا، وتسند مهامه في تقديم الخدمات الطبية لإحدى الشركات الكبيرة وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تقدم في الوقت الراهن الخدمات الطبية للمرضى الذين لا تستدعي حالتهم الصحية البقاء في المستشفيات، ويتم متابعتهم عن طريق الفرق الميدانية المختصة بعلاج الحالات منزليا بحسب “الوطن”.
وأضافت المصادر من المقرر أن تقدم قديم خدمة طبية منزلية لأكبر شريحة وعلى أعلى مستوى وذلك بجميع مناطق المملكة، أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع رؤية المملكة في خصخصة بعض القطاعات الحكومية .
الخيل مريحه للنفس ودنا رعايه للايتام من خلال ركوب الخيل لقوله علموا ابنائكم السباحه وركوب الخيل ثم مرور بعد اخذ بيانات عن الايتام في اماكنهم وتركيبهم للخيل المتنقل لانهم يحبون ويتمنون ركوبه وكذلك ارسال مشرف او مشرفه للتمعن في حال الايتام داخل منازلهم وتعديل ما يمكن لهم وسد الثغرات لهم وتخصيص عنايه منزليه لهم داخل بيوتهم سواء اسبوعيا او شهريا بواقع مره واحده