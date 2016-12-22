الصين تطلق قمراً صناعياً لتتبع الانبعاثات

واس (صدى):

أطلقت الصين اليوم قمراً صناعياً لمراقبة ما ينتج عنها من غازات مسببة للاحتباس الحراري في خطوة تهدف لخفض انبعاثات الكربون.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن الصين أطلقت القمر الصناعي عن طريق صاروخ (لونج مارش-2دي) من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء خوبي شمال غربي البلاد.

وأفاد كبير مصممي القمر الصناعي بأكاديمية الصين للعلوم يين تسنغشان أن القمر الصناعي (تانسات) البالغ وزنه 620 كيلوجراماً أُرسل إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع حوالى 700 كيلومتر فوق سطح الأرض وسيراقب تركز ثاني أكسيد الكربون وانتشاره وتدفقه في الجو.