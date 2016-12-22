الشؤون الإسلامية: التحقيق مع “السويلم” بسبب قوله أن زنا المحارم أهون من ترك الصلاة

عادل الحربي (صدى):

يعتزم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض، تشكيل لجنة شرعية لعرض ما أفتى به أحد منسوبيها الداعية المعروف عبدالله السويلم “إمام وخطيب جامع الأمير خالد بن سعود في غرب الرياض”، بعد أن ظهر عبر إحدى القنوات الفضائية، وأفتى حول أن زنا المحارم أهون من ترك صلاة الفجر.

وقال الشيخ عبدالله الناصر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض أنه سيتم محاسبته وفق النظام، والرفع بذلك إلى مقام الوزارة لطلب التوجيه والإجراء اللازم بحقه. وبين الناصر أن فتوى “السويلم” إذا كانت من منبر المسجد الذي يخطب فيه لتمت محاسبته مباشرة، من خلال المراقبين، والرصد المستمر للخطباء عبر منابرهم وفقا لصحيفة “الوطن”.

وأكد الناصر أنه لا يمكن أن يخالف شخص قواعد العمل وأخلاقياته بدون محاسبة الوزارة له مشيرا إلى أن هناك آلية واضحة ومتابعة مستمرة لأي خطيب أو داعية مخالف، مشددا على أن كل مخالفة يتخذ بحقها الإجراء اللازم، أما الأشخاص من غير منسوبي الوزارة فتتولاهم الجهات الرقابية الأخرى.

وأضاف “القلة من منسوبي الوزارة يخالفون، ونستدعي كل مخالف منهم، وبعد اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، يرجع للحق ويستجيب، وقل أن نجد مخالفا على المنبر أو من الدعاة الرسميين”.