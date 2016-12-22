الشؤون الإسلامية: التحقيق مع “السويلم” بسبب قوله أن زنا المحارم أهون من ترك الصلاة

يعتزم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض، تشكيل لجنة شرعية لعرض ما أفتى به أحد منسوبيها الداعية المعروف عبدالله السويلم “إمام وخطيب جامع الأمير خالد بن سعود في غرب الرياض”، بعد أن ظهر عبر إحدى القنوات الفضائية، وأفتى حول أن زنا المحارم أهون من ترك صلاة الفجر.
وقال الشيخ عبدالله الناصر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض أنه سيتم محاسبته وفق النظام، والرفع بذلك إلى مقام الوزارة لطلب التوجيه والإجراء اللازم بحقه. وبين الناصر أن فتوى “السويلم” إذا كانت من منبر المسجد الذي يخطب فيه لتمت محاسبته مباشرة، من خلال المراقبين، والرصد المستمر للخطباء عبر منابرهم وفقا لصحيفة “الوطن”.
وأكد الناصر أنه لا يمكن أن يخالف شخص قواعد العمل وأخلاقياته بدون محاسبة الوزارة له مشيرا إلى أن هناك آلية واضحة ومتابعة مستمرة لأي خطيب أو داعية مخالف، مشددا على أن كل مخالفة يتخذ بحقها الإجراء اللازم، أما الأشخاص من غير منسوبي الوزارة فتتولاهم الجهات الرقابية الأخرى.
وأضاف “القلة من منسوبي الوزارة يخالفون، ونستدعي كل مخالف منهم، وبعد اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، يرجع للحق ويستجيب، وقل أن نجد مخالفا على المنبر أو من الدعاة الرسميين”.
6 تعليقات
رب كلمه تقول لصاحبها دعني
معليش اعتبروها زلة لسان من الشيخ بسبب انفعاله عندما لاحظ قلة المصلين في المسجد لصلاة الفجر .
قلنا من أول مو كل من هب ودب يفتي .. خافوا الله ,, !!
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وأنتم تعلمون بأنكم راح تحاسبون على فتواكم وراح تحاسبون على أفعال من يتبع الفتوى من الناس !!
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يعني راح تحملون أوزاركم وأوزار غيركم من الناس يوم القيامة …….
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لا حول ولا قوة إلا بالله ,,
استغفر الله وش جاب المقارنة ذي اصلا انصح الناس لصلاة الفجر بطريقة افضل اذا ماتعرف اسكت احسن
المفروض قال اللي مايصلي كافر وانتهى الامر وليس بعد الكفر ذنب
سواءا زنا بمحارمه شرب الخمر فعل مافعل ليس بعده ذنب هو كافر اصلا
وبكذا فك نفسه من امور ومتاهات هو في غنى عنها
لاتحققون ولا هم يحزنون….
يمنعومن الظهور فالقنوات……وتحدد له بعض الأمور….
الرجال منتهي….خلقة🤔🤔🤔🤔