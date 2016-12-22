الخدمات الإلكترونية: إصدار تراخيص مراكب الصيد والنزهة إلكترونيا قريبا

خالد الغامدي (صدى):

أعنلت شركة الخدمات الإلكترونية «علم» اطلاق التشغيل التجريبي لمنصبة «وصل» التابعة لوزارة النقل، لتوجيه شركات التأجير ذات التطبيقات الإلكترونية، بداية من مطلع الأسبوع القادم ولمدة 30 يوما للتعرف على ملاحظات الخدمة قبل إطلاقها بشكل رسمي، في كافة مناطق المملكة.

وقال رئيس فريق مبيعات «علم» ماجد الغامدي أن بوابة حد الإلكترونية، : هي بوابة إلكترونية تمكن المنشآت من الحصول على تصاريح دخول الأفراد والمركبات التابعين لهم إلى الموانئ التي تتبع المديرية العامة لحرس الحدود وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية حد. بحيث تتم معالجة جميع الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة لأية معاملات ورقية. بهدف تطوير خدمات المديرية العامة لحرس الحدود والأفراد عبر بوابة إلكترونية.

وأكد أن «حد» سيطلق بالتعاون مع حرس الحدود خدمة إصدار تراخيص مراكب الصيد والنزهة إلكترونيا قريبا، فيما تدرس «علم» عددا من التجارب العالمية في مجال التراخيص السياحية البحرية. مشيرا إلى أن التصاريح عبر نظام حد تنقسم إلى قسمين موقت (يوم إلى 30 يوما) والدائم (يصل إلى 3 سنوات للسعودي، أو لمدة الإقامة لغير السعودي).حسب عكاظ

وأكد رئيس فريق مبيعات «علم» ماجد الغامدي خلال ورشة «الخدمات الالكترونية للشركة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء) أن التشغيل التجريبي سيبدأ في منطقة الرياض، ومن ثم ينطلق لكافة أرجاء المملكة، لافتا إلى أن النظام الجديد صمم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة للتحول نحو النظام الالكتروني في كافة الخدمات المقدمة، إذ أطلقت «علم» خلال الفترة الماضية العديد من الأنظمة الحكومية، منها «تم» الذي يخدم نحو 260 ألف عميل بالمملكة، إضافة إلى نظام «مقيم» ويخدم ما يزيد على 40 ألف عميل، علاوة على نظامي حد ومسارات، وغيرهما.