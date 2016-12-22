رئيس الوزراء القطري السابق : يدعو للتصالح مع مصر .. ويؤكد عدم قدرتهم على تدبير المؤامرات

رئيس الوزراء القطري السابق : يدعو للتصالح مع مصر .. ويؤكد عدم قدرتهم على تدبير المؤامرات
القاهرة (صدى):
أكد الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق حرص قطر على استقرار مصر وسعيها لإيجاد علاقات متوازنة معها لأهمية ذلك لقطر وللدول العربية مشددًا على أن قطر ليست لديها الأجهزة الكافية لتدبير مؤامرات لدولة مصر.
ووصف رالشيخ حمد بن جاسم في حديثه لبرنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي” ، العلاقات القطرية التركية بالممتازة، التي ترتقي إلى علاقة الحلف، قائلًا: “أنا أعتقد أن هذا يجب أن يتم مع مصر ويتم مع دول عربية أخرى”.
ودعا إلى الوحدة والاصطفاف العربي لمواجهة التمدد الإيراني الممنهج في المنطقة ومضى قائلا “نتعرض إلى وضع صعب في العالم العربي بسبب التمدد الإيراني المدروس في المنطقة”.



5 تعليقات


  1. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7775 ] 22/12/2016 في
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    1

    هذا الوزير القطري شخصيه قويه ويعرف دهاليز السياسه العالميه وخروجه من الحكومه القطريه يعتبر خساره قويه لقطر

  2. دويشر [ عدد التعليقات: 496 ] 22/12/2016 في
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    2

    من يوم غابت الشخصيات اللي مثل الامير سعود الفيصل رحمة الله و الشيخ حمد بن جاسم عن الظهور الاعلامي و التصريحات اصبحت السياسة في منطقتنا العربية تتخبط من غير هداه

  3. المطرفي حسين [ عدد التعليقات: 12 ] 22/12/2016 في
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    3

    هلا بشيخ والله انك حبيب ونحبك الله يسلمك من كل شر ويسدد خطاك يا شيخ

  4. ز [ عدد التعليقات: 1271 ] 22/12/2016 في
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    4

    الأدلة ! الأدلة والإثباتات !
    حتى الأدلة يتم تزييفها ! بل صناعتها !
    ولاتدري في بعض الجرائم من المسؤول الحقيقي عنها ! بامكان بعض الأجهزة صناعة الأدلة وتثبيتها بفئة معينة ! وحتى لو كانت صحيحة في بعض الأحيان !

  5. jamalco [ عدد التعليقات: 4571 ] 22/12/2016 في
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    5

    بعد إيه بعد خربتها شر البليه مايضحك


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