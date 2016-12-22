رئيس الوزراء القطري السابق : يدعو للتصالح مع مصر .. ويؤكد عدم قدرتهم على تدبير المؤامرات

القاهرة (صدى):

أكد الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق حرص قطر على استقرار مصر وسعيها لإيجاد علاقات متوازنة معها لأهمية ذلك لقطر وللدول العربية مشددًا على أن قطر ليست لديها الأجهزة الكافية لتدبير مؤامرات لدولة مصر.

ووصف رالشيخ حمد بن جاسم في حديثه لبرنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي” ، العلاقات القطرية التركية بالممتازة، التي ترتقي إلى علاقة الحلف، قائلًا: “أنا أعتقد أن هذا يجب أن يتم مع مصر ويتم مع دول عربية أخرى”.