الحربي: استخدام كاميرات المراقبة ساهمت فى انخفاض السرقات بالمدارس

على القحطاني (صدى):

قال الدكتور ماجد الحربي المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة في وزارة التعليم أن تجربة استخدام كاميرات المراقبة في عدد كبير من المدارس حققت نجاحها في انخفاض السرقات والاعتداءات والعبث بممتلكات تلك المنشآت.

وأكد الحربي أن الوزارة لديها مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني، تتعلق بتحسين وسائل السلامة، وأخرى عن التدريب والتوعية وزيادة الوعي في الوسط التعليمي، والثالثة تتعلق بإشكال حراسات المدارس

وأعلن عن طرح 2850 وظيفة وعدد مقارب له قبل أسابيع، بالإضافة لعدد آخر من الوظائف المتعلقة بحراسة المدارس بالتنسيق مع الشؤون المالية والإدارية أخيرا، ما سيغطي نحو خمسة آلاف مدرسة قائلا ” هذا الإجراء يساهم بحل إشكالية خمسة آلاف مدرسة، كذلك برامج التحول الوطني كفيلة بحل هذه المشكلات.حسب عكاظ

وقال الحربي نحن الآن بصدد الانتهاء من مذكرتي تفاهم، الأولى مع الدفاع المدني والثانية مع الهلال الأحمر، ولا تزال لدى الزملاء في هاتين الجهتين لمراجعتهما وسيتم التوقيع عليهما، وهما تدوران حول المزيد من ممارسات الوعي المكثف تجاه قضايا الأمن والسلامة، والاستفادة من خبرات الزملاء في الدفاع المدني والهلال الأحمر.