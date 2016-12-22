مشاداه بين السويلم وإعلامي مصري بسبب قوله أن زنا المحارم أهون من ترك الصلاة

القاهرة (صدى):
وقعت مشاداه كلامية بين الداعية عبدالله السويلم والإعلامي المصري وائل الإبراشي خلال مداخله للأول بشأن ما أدلى به بأن زنا المحارم أهون من ترك صلاة الفجر وذلك ببرنامج العاشرة مساء الذى يقدمة الأخير على قناة دريم الفضائية المصرية .
ونفى السويلم أن يكون أراد من خلال حديثه السابق تهوين جريمة زنا المحارم،مشيراً إلى زنا المحارم من أخطر الجرائم، وإن المقصود من المقارنة تعظيم شأن الصلاة عموماً وصلاة الفجر خصوصاً، وعبر عن أسفه أن يخرج البعض الكلام من سياقه، إثر سؤال آخر عن فتواه بأن الرجل كله عورة عدا الوجه والكفين .
فيما انفعل مقدم البرنامج وائل الإبراشي وردد عبارات (ارحمونا من هذه الفتاوى)، إلا أن السويلم كان هادئاً وعبر عن أسفه أن يتبنى البعض فهماً مغلوطاً ويشيعه.
18 تعليق
تلخبط ومش عارف يرد
الشيخ السويلم أحرج نفسه كثيرا
بعض المشايخ بهم
الله يهديك يا السويلم شطحاتك كثرت ندري انك حريص على المسلمين و لكن بعقل و منطق
بعض المقارنات لست مجبور عليها حتى تقنع الناس مع الأسف انك وقعت في فخ تهوين زنا المحارم من حيث لا تدري عقول البعض لا تحتمل هذه المقارنات
اشكرك على حرصك على الصلاه و لكن احذر من محدودي العقل
الهدايه توفيق من الله
اصلحك الله يا شيخ عبدالله السويلم القياس كان خطاء كبير لان تارك الصلاه ممكن يؤديها فيما بعد وحتى لو انكر الصلاه فممكن يتوب ويعود الى الاسلام ولكن الزنا بالمحارم لا يمكن يعود بمعنى انه اذا زنى بالمحارم سواء باخته او بنته او امه والعياذ بالله انتهى لا يوجد فيه عوده حتى لو تاب لانه زنى وانتهى ولكن ترك الصلاه ممكن يعود في اي لحظه .
طبعا الشيخ السويلم يقصد التشدد في عدم ترك الصلاه ولكن لا يقيسه بزنى المحارم لان القياس في مثل هذه الحاله خطاء كبير وكان بالشيخ ان لا يضرب مثل هذا المثال بهذه الطريقه وبهذا القياس الغير مقبول منطقيا ولا عقليا وكان بالشيخ ان يجد امثله على ترك صلاة الفجر غير زنى المحارم .
ياشيخ عبدالله السويلم جزاك الله خير امسك عليك لسانك ولا تفتي بشيء لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام فأنت لست عالمآ في الدين وقد اشغلت الناس بمقارناتك التي تسيء اليك ولست من كبار العلماء حتى تتصدر الحديث والفتوى فلم نعرفك الا في قناة بدايه .
امسك عليك لسانك وليسعك بيتك واترك امور الدين لعلماء الامه .
نسأل الله السلامة والعافية مقارنة ليست في محلها حسبنا الله على من يضلل المسلمين .
حرر الرد
ابو عمار لا تفتي من راسك !
وش دراك انه زنى المحارم اذا تاب لا تقبل توبته؟
انت بكذا تتألى على الله .
ياخي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ، وانت تفتي من راسك ياشيخ ابو ……مار!
ارجوا منك التعقل وعدم الاندفاع ، اررركد يابو عمااار اركد.
انت تنتقد الشيخ وتطيح بخطأ ثاني .
الله يصلحك حتى لو انك كبير.
متخلف فضحنا
و علي اي اساس يطلق عليه شيخ ؟
و له فتوى ثاني الي اعتقد يقول الوجه الرجل مثل عوره ، ما فهمت كيف يعني نتغطى بعد ولا كيف .
ليكون قال الكلام هذا على قناة استار اكادمي الاسلامي عاد المتابعين كلهم نساء عاد وفهمهم انا هذا حرام حسبي الله ونعم الوكيل
أجل المقصود من المقارنة تعظيم شأن الصلاة عموماً وصلاة الفجر خصوصاً
………. رقـــــــع ي مرقــــع😂
قال ماكل شــــــــئ يترقـــع !
عموماً خـذ راحتك ف الفتاوى ي الشيـخ المتمشيخ
وأن طالت السالفة أنت تعرف ويش النهاية😂
المصري معه حق ماكان المفروض ان الشيخ يقارن بين الصلاة وزنى المحارم لانه بفتوته هذي وكانه يهون زنى المحارم
اقسم بالله فيه مشايخ سواً عندنا او في العالم العربي ماودك يفتح فمه بكلمه الي يحلل الغنى والي يحلل ارضاع الكبير مثل السواق وغيره
سلامااااااات
الله يرحمك يابن باز وابن عثيمين
لاحول ولاقوة الابالله
المذيع هذا …. يدور زلات الشيوخ دوارة عشان يطعن بالدين والشيخ فوق فتاوية الشاطحة طالع معة بعد
أنا من شفته يدور نظارته👓وهي فوق راسه ومغطيها بالشمااااغ…
غسسسسسسسسلت يدي منه…
وسالمه ياسلامه….الله لايردك بالسلامة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂