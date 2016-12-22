مشاداه بين السويلم وإعلامي مصري بسبب قوله أن زنا المحارم أهون من ترك الصلاة

القاهرة (صدى):

وقعت مشاداه كلامية بين الداعية عبدالله السويلم والإعلامي المصري وائل الإبراشي خلال مداخله للأول بشأن ما أدلى به بأن زنا المحارم أهون من ترك صلاة الفجر وذلك ببرنامج العاشرة مساء الذى يقدمة الأخير على قناة دريم الفضائية المصرية .

ونفى السويلم أن يكون أراد من خلال حديثه السابق تهوين جريمة زنا المحارم،مشيراً إلى زنا المحارم من أخطر الجرائم، وإن المقصود من المقارنة تعظيم شأن الصلاة عموماً وصلاة الفجر خصوصاً، وعبر عن أسفه أن يخرج البعض الكلام من سياقه، إثر سؤال آخر عن فتواه بأن الرجل كله عورة عدا الوجه والكفين .

فيما انفعل مقدم البرنامج وائل الإبراشي وردد عبارات (ارحمونا من هذه الفتاوى)، إلا أن السويلم كان هادئاً وعبر عن أسفه أن يتبنى البعض فهماً مغلوطاً ويشيعه.