محكمة جدة : تبرئ 4 مسافرين من تهمة غسل الأموال بسبب جهلهم بالقانون

نايف السالم (صدى):

قضت محكمة جدة ببراءة 4 مسافرين من تهمة غسل الأموال بعد ضبطهم بالمطار وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا ببراءة كل من “حلاق تركي ضبط بالمطار وبحوزته 170 ألف ريال وتسعة آلاف دولار أمريكي حيث تبين أن المبالغ المضبوطة تخصه وهي من تجميع رواتبه إضافة إلى مبالغ تبين أنها مرسلة معه من أشخاص آخرين ومقيم مصري ضبطته الجمارك في مطار جدة وبحوزته 30 ألف دولار لم يفصح عنها ولم يثبت مصدرها، وخلصت التحقيقات إلى أن المبالغ ناتجة عن عمله الإضافي لدى الغير ولم تعاقب المحكمة المقيم كون ما قام به فيه حسن النية.

كما برأت المحكمة مقيما باكستانيا ضبط بحوزته 96 ألف ريال عند مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي وبراءت خادمة إثيوبية أمام المحكمة بتهمة عدم الإفصاح عن مبلغ 155 ألف ريال، كانت بحوزتها وتبين أن المبلغ يخصها جزئيا والباقي مرسل معها من آخرين مثلوا أمام المحكمة وشهدوا بذلك. وبررت الخادمة تصرفها بأنها لم تكن تعلم أن ما حدث منها مخالف للنظام.

يشار إلى أن محكمة جدة كانت سجلت خلال شهرين نحو 25 دعوى لمسافرين مغادرين عبر المطار تمت إحالتهم من الأجهزة المختصة بالمطار في تهم عدم الإفصاح عن المبالغ التي بحوزتهم .