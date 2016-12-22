الشؤون الإسلامية: تعميم 100 خطبة من برنامج القدوة الشهور القادمة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أنه سيتم اختيار 100 خطبة من برنامج القدوة خلال الشهور القادمة وتعميمها على كافة مناطق المملكة.

وقال الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية إن الإمام والخطيب لا بد أن يكونا قدوة للبقية، وهو ما حملته رؤية الأمير خالد الفيصل، لذا بدأناها بهذه الفعالية ونأمل أن تنجح على مستوى منطقة مكة المكرمة، وفي حال نضوج الفكرة واكتمالها سيتم تعميمها على مختلف المناطق.

وأضاف أنه يراهن على نجاح عمل منطقة مكة المكرمة في هذا الجانب، كونها تمثل الصدارة في جودة عملهم وفهمهم للبرامج والآليات المنفذة لها مضيفاً إن دور الأئمة والخطباء مهم جدا وهم يشعرون بهذه المسؤولية ونحن نعتز بتفعيل رؤية الأمير خالد الفيصل في هذا المشروع العظيم، لافتا إلى أن التغيير يبدأ من تغيير المفاهيم إلى «كيف تكون قدوة».