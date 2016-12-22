الشؤون الإسلامية: تعميم 100 خطبة من برنامج القدوة الشهور القادمة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أنه سيتم اختيار 100 خطبة من برنامج القدوة خلال الشهور القادمة وتعميمها على كافة مناطق المملكة.
وقال الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية إن الإمام والخطيب لا بد أن يكونا قدوة للبقية، وهو ما حملته رؤية الأمير خالد الفيصل، لذا بدأناها بهذه الفعالية ونأمل أن تنجح على مستوى منطقة مكة المكرمة، وفي حال نضوج الفكرة واكتمالها سيتم تعميمها على مختلف المناطق.
وأضاف أنه يراهن على نجاح عمل منطقة مكة المكرمة في هذا الجانب، كونها تمثل الصدارة في جودة عملهم وفهمهم للبرامج والآليات المنفذة لها مضيفاً إن دور الأئمة والخطباء مهم جدا وهم يشعرون بهذه المسؤولية ونحن نعتز بتفعيل رؤية الأمير خالد الفيصل في هذا المشروع العظيم، لافتا إلى أن التغيير يبدأ من تغيير المفاهيم إلى «كيف تكون قدوة».
عليكم بأئمة المساجد الخائنين لأمانتهم الذين يستحلون رواتبهم واجار بيوتهم وهم لايؤدون الامانة ولا يقومون بما استحفظوا عليه وبما تعهدوا به عند تعيينهم مثل امام مسجد الحميميدي في حي الزهرة بالرياض-نهاية ممر سلمة العدوي شمالاً الذي لم يسبق ان حضر يوم كامل منذ تعيينه والى اليوم هذا فضلا عن غيابه بالأيام بل والأسابيع وفي عطل المدارس حتى صار المسجد عبارة عن مكان لتعليم الإمامة من صغار السن والأجانب والسؤال المهم اين مراقبين شئون المساجد وليه مايستقصون الموضوع ويسألون الجماعة عن حقيقة الإمام واستقامته فهي امانة يجب الوفاء بها