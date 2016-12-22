الربيعة: خصخصة القطاعات الصحية فى طور الدراسة

على القحطاني (صدى):

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة أن أمر خصخصة القطاعات الصحية،لازال تحت طور الدراسة مضيفاً أن الوزارة تقدم خدمات طبية متطورة راقية.

وأشار الربيعة إلى عدم وجود حاجة لاستقطاب أطباء واستشاريين مميزين في ظل وجود أطباء سعوديين ذوي كفاءة عالية وقال «لدينا أخصائيون سعوديون مميزون، لذلك الحاجة قليلة لاستقطاب أخصائيين من خارج السعودية، وأقولها بكل فخر: أطباؤنا السعوديون ذوو كفاءة عالية والطلب عليهم كثير؛ نظراً لخبراتهم المتميزة». حسب عكاظ

وأكد الربيعة انخفاض عدد الباحثين عن العلاج في الخارج، مشيراً إلى وجود مستشفيات في الداخل تضاهي المستشفيات العالمية.