بالصور..” روسي” يصطاد أسماك مخيفة من أعماق المحيط

موسكو (صدى):

يحتوي أعماق المحيطات على مخلوقات غامضة ومخيفة وغير اعتيادية بالنسبة للبشر، لذا سيكون من الرائع مشاهدتها والتعرف على أشكالها الغريبة.

وقام الصياد الروسي، رومان فيدورتسوف،بنشر على حسابه على موقع تويتر صورا لأسماك وكائنات بحرية غريبة الشكل ومخيفة بعض الشيء، حصل عليها في أثناء ممارسته الصيد من أعماق المحيطات.

يذكر أن فيدورتسوف يعمل على مركب صيد ينطلق من مورمانسك في روسيا، ووجد هذه الأسماك الغريبة خلال رحلاته ضمن شبكات صيده.

وفيما يلي بعض من أبرز الصور المرعبة والغريبة التي شاركها فيدورتسوف على تويتر مؤخرا: