بالصور..” روسي” يصطاد أسماك مخيفة من أعماق المحيط

موسكو (صدى):
يحتوي أعماق المحيطات على مخلوقات غامضة ومخيفة وغير اعتيادية بالنسبة للبشر، لذا سيكون من الرائع مشاهدتها والتعرف على أشكالها الغريبة.
وقام الصياد الروسي، رومان فيدورتسوف،بنشر على حسابه على موقع تويتر صورا لأسماك وكائنات بحرية غريبة الشكل ومخيفة بعض الشيء، حصل عليها في أثناء ممارسته الصيد من أعماق المحيطات.
يذكر أن فيدورتسوف يعمل على مركب صيد ينطلق من مورمانسك في روسيا، ووجد هذه الأسماك الغريبة خلال رحلاته ضمن شبكات صيده.
وفيما يلي بعض من أبرز الصور المرعبة والغريبة التي شاركها فيدورتسوف على تويتر مؤخرا:
9 تعليقات
سبحان الله ويخلق مالا تعلمون
المستكشف من مخلوقات الارض 15% فقط
و 85% مجهوول
لايمكن الوصول إليه نهائيا لانه في اعماق المحيطات
كذلك هناك قصة للنبي سليمان اراد ان يتكفل بطعام المخلوقات الحيه يوما واحدا فقط وقبل طلبه وجهز اكل لم يجهزه مخلوق طبعا بمساعدة الجن والانس وجهز اكل سفره لاترى نهايتها وشهر كامل وهو يجهز فيها ودعى الله ان يبعث المخلوقات له وخير مخلوقات البر ام البحر وطلب البحر اولا وارسل الله سمكه ضخمه اكلت نصف سفرته وارسل بعدها سمكه اخرى اكلت النصف الاخر وقيل له انه لايستطيع ان يعطي المخلوقات رزقها واكلها لو يوم واحد كل ذلك على الله تعالى
يا سبحان الله
سبحان الله ويخلق مالا تعلمون
سبحان الله قادر على كل شي
سبحان الله ههههههههه
النقوط اللي بالصوره الاخيره وكذلك اللون تذكرني بشي ما خخخخخخخ
سبحانك
سبحان الله .يخلق مايشاء. اول صوره تخوف ماعرفت وش هو.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
هذا خلق الله