اعضاء بـ”الشورى”يوجهون الطلاب لمهن السباكة والكهرباء ويطالبون بخفض القبول في الجامعات

قام بعض أعضاء مجلس الشورى،بتجديد مطالبتهم بالحد من قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات وتوجيههم للكليات التقنية وتوظيفهم في مهن السباكة والنجارة والتكييف والحدادة والكهرباء.
واوضح عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير فرص عمل للشباب بالمملكة والتقليل من الاستعانة بالوافدين في تلك المهن، موضحاً أنه تقدم باقتراح بشأن هذا الأمر بالتفاعل مع تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة التي تطالب بتعديل نسب قبول الخريجين في الجامعات.
واشار إلى أن اقتراحه الجديد يتعلق بإنشاء شركة عامة يساهم بها القطاع الخاص في إعداد وتأهيل العمالة الوطنية بمهن الكهرباء والسباكة والتكييف والنجارة والحدادة، كما تتولى تنظيم وتقنين أنشطة الإصلاح والصيانة المنزلية في كل أنحاء المملكة.
وطالب العضو الدكتور منصور الكريديس، وزير التعليم الذي يتولى رئاسة مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتعديل الخلل في نسب القبول في الجامعات لزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة بمعاهد المؤسسة، وزيادة نسبة القبول بها من 10 إلى 38 في المائة.
16 تعليق
سبحان الله وبحمده
نلاحظ ان جميع الافكار التي لا تخدم ابن الوطن تاتي من اعضاء المجلس المجنسين الذين لا يهمهم الا انفسهم ةمصالحهم . مثل هذا الخاشقجي يقترح انشاء شركه تدرب الشباب على السباكه وغيرها لانه عنده شركه او سيعمل شركه مهمتها تدريب الشباب على هذه الحرف اليدويه
هذه الفئه من المجنسين تعرف من اين تؤكل الكتف . لن تجد احد من المجنسين استفادت من الدوله ولا المواطن . لم ينشىء احدهم مستشفى ويهديه للدوله او جامعه ويهديها للدوله ولا حتى كليه او مدرسه . مو شاطرين الا في سرقة الوطن من اراضي وحدائق وضمها الى قصورهم او اغلاق الشوارع التي تحيط بقصورهم ثم ياتون وينتقدوا ابناء الوطن بأنهم كسالا ولا يسعون لايجاد العمل وغير ذلك من التهم البطاله في حق الشباب والفتيات
هؤلاء المجنسين من المفروض ان تطالبهم الدوله برد الجميل للبلاد و للمواطن
لم تبنى الأمم إلا بالعلم
للجميع حق في التعليم
وليس حكر على فءة معينة
ابنائهم واحفادهم واقاربهم اماكنهم محجوزة بالجامعات وبرامج الابتعاث
والباقي يشتغل سباك كهربائي زبال لو اكل تبن ما احد فكر فية هذة المهن تحتاج الى رغبة من قبل الدارسين لا اجبار باختيارها
خاشقجي هل يوجد احد من افراد اسرتة بالحد الجنوبياو بالسلك العسكري
انتم يااعضاء الشورى ابدو بعيالكم وحنااااااااا وراكم
قبل اسبوعين وزير العمل يبغى يوظف أبناء مستفيدي الضمان في مهنة سائقين أجرة
وسائقين شاحنات وكأن أبناء مستفيدي الضمان ليسوا من أبناء الوطن ومن حقهم مواصلة
تحصيلهم العلمي ومن واجب مؤسسات الدولة دعمهم وتشجيعهم وليس تحطيم وقتل أحلامهم
من قبل أن ترى النور .
والأن بعض أعضاء مجلس الشورى يطالبون جهارآ وزارة التعليم بوضع المزيد من العراقيل
أمام شباب الوطن في حال رغبتهم مواصلة تعليمهم الجامعي وإجبارهم إجبارآ على الوظائف
المهنية ألتي قد لا يرغبون بدراستها والعمل في مجالها !!!
ما هذه الأفكار وماذا يريدون من وراء فرضها بالقوة على أبناء الوطن ؟
من حق أي مواطن بدون إستثناء إكمال مسيرة حياته العلمية كما يرغب ويتمنى هو لا أن يأتي
له من ولد وفي فمه ملعقة من ذهب ويفرض عليه وصاية وكأن المواطن يجهل كيف يخطط
لمستقبله ويختار لنفسه مايراه مناسبآ لقدراته ورغباته … إلى متى تستمر هذه الإسقاطات
على المواطن إلى متى ؟
اعضاء الشورى الذي يمثل الشعب منتخب من الحكومه احد يفهمني ولا انا سكران ولا انا احلم
ههههههههههههههه
مافيه شي يخدم المواطن
بس عندي بيت من الشعر
قعدين ليه ماتوئموا تروحو
قعدين ليه ماتوئموا تروحو
ههههههههههههه
مشكلة البعض انه لا يمانع في ان يكون عالة على الدولة ويأخذ اعانة من الظمان الاجتماعي او بأي طريقة اخرى ولا يرى عيبا في ذلك ولكنه يعترض على ان يعمل مواطن في مهنة سباكة اوحدادة او سائق اجرة ليس لديه مانع ان يقف في صفوف طويلة على ابواب المسئولين ليحصل على شرهة ولا يرى عيبا في ذلك واضح ان المجتمع لم يتغير وان حدث فهو بطىء ولا زالت العقلية نفسها والى ان يحصل ذلك من الاولى ان تشكرو الاخوة الوافدين على شغلهم الوضائف التي تترفعون عنها ولكي يحصل التغيير لابد ان تؤخذ تلك العقول وتغسل بالكلوركس ويعاد تلميعها وبرمجتها من جديد حتى تفهم ان لاعيب في كسب الرزق بالحلال في كل مجالات العمل المتاحة ويجب ان يبدأ التغيير من مرحلة الروضة وما بعدها
طيب ليه مايناقشوا احتلال الاجانب
للوظائف العليا في البنوك والشركات
وكيف يتم سعودتها وكذلك تقليص عدد الأجانب في البلد ؟
اتمنى هالأفكار تطبق على ابناء مجلس الشورى اذا شافوها لها فائده يعممونها على ابناء الشعب
المشكله أن اللي يتكلمون يحملون الدكتوراة .. بس دكتوراة فاشله مثل وجيهكم ..!!
.
يلااا أتركوا مناصبكم بالشورى وتوجهوا أنتم الى العمل بالسباكة والكهرباء وغيرها !!
.
وأمنعوا أقاربكم وأبناءكم من التوجه الى الجامعات والكليات ..
.
وخلوهم يتوجهون الى التدريب التقني والمهني !!
.
لأن الأولى أن تبدأ بنفسك وبعدين طالب الناس بهذا …. حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
هذي هي خطط التنمية اللي يبونها
الى شباب الوطن للاسف كل يوم تثبتون انكم
افشل من قبل و تخيبون الظن كثيراً
هههههههههههه خريجي التقنية
عاطلين لهم اكثر من عشرة سنوات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
آه يا بطني بس.
اول الشي هذه مهن ما عليها غبار و بالعكس تدخل ذهب لكن طريقة تدريبهم غلط و طريقة تحضيرهم لمواجه الدنيا غير مجزية .. يعني اول شي الي يتكلم و يقترح هل انت عيالك او جماعتك ح تخليهم يلتحقوا في هذه المهن و بعد ذلك تزوجه بنتك … يا جماعة ترى الشباب السعودي و الله ما عندي اي مانع في الشغل الا من رحم ربي .. لكن المفروض امثال الي يتكلم هذا لابد يشوف دورة يروح يثقف نفسه عشان يقدر يقابل احد الفنييين هذولي .. اصلا من طرحك للموضوع بطريقه متعجرفه مو مقبول ايش المشكلة يتعلم صنعه مع دراسة و دبولم و بكلوريوس و ما جستير .. الدكتور حق الفن و اللحنا عشان تطلع الاغنية مرشحه و الدكتور حق السينما يكشف الناس الى معاه كلهم ويزعق عليهم عشان يعيد المقطع هذولي مو افضل من الي اياديهم تلتف في حرير الفنيين وانا احد الفنيين ..
ابثرتونا وحيرتونا يامجلس الشورى واحد يقول لازم نعلم النساء كراتيه و الثاني إغلاق المسابح لترشيد المياه والثالث تجنيد النساء في الجيش والرابع نعلم سباكة
للأسف الشديد .. أن التدريب المهني لم يجد تسويقا جيدا له بين قطاع الشباب .. لماذا ؟
لأنه يجب بذل كل الطرق لكي يتعرف الشباب على هذه الفرص المتاحه من الدوله أعزها الله للمواطنين , يجب أن نذهب للشباب في مدارسهم .. في أنديتهم .. في بيوتهم .. في كل مكان .. بالإعلام المتخصص نصل إليهم , نضع الحوافز الماديه والتشجيع للشباب بكل الطرق .. مثل توفير السكن أو بدل سكن مؤقت حتى يتم التخرج , وصرف مكاقأت لهم طيلة الدراسه , التركيز على شباب المناطق الساحليه .. وذلك لعدة أمور .. منها :
أنهم أخف أجساما .. وعدم نظرتهم الدونيه للعمل .. وحاجتهم لمن يأخذ بأيديهم .. ومرونتهم ,
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .