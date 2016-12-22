اعضاء بـ”الشورى”يوجهون الطلاب لمهن السباكة والكهرباء ويطالبون بخفض القبول في الجامعات

علي القحطاني (صدى):

قام بعض أعضاء مجلس الشورى،بتجديد مطالبتهم بالحد من قبول خريجي الثانوية العامة في الجامعات وتوجيههم للكليات التقنية وتوظيفهم في مهن السباكة والنجارة والتكييف والحدادة والكهرباء.

واوضح عضو المجلس الدكتور هاني خاشقجي أن الهدف من تلك الخطوة هو توفير فرص عمل للشباب بالمملكة والتقليل من الاستعانة بالوافدين في تلك المهن، موضحاً أنه تقدم باقتراح بشأن هذا الأمر بالتفاعل مع تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأخيرة التي تطالب بتعديل نسب قبول الخريجين في الجامعات.

واشار إلى أن اقتراحه الجديد يتعلق بإنشاء شركة عامة يساهم بها القطاع الخاص في إعداد وتأهيل العمالة الوطنية بمهن الكهرباء والسباكة والتكييف والنجارة والحدادة، كما تتولى تنظيم وتقنين أنشطة الإصلاح والصيانة المنزلية في كل أنحاء المملكة.

وطالب العضو الدكتور منصور الكريديس، وزير التعليم الذي يتولى رئاسة مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتعديل الخلل في نسب القبول في الجامعات لزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة بمعاهد المؤسسة، وزيادة نسبة القبول بها من 10 إلى 38 في المائة.