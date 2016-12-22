الشيخ “العريفي” ينشر صورة جمعته بولي ولي العهد .. ويكشف ما دار بينهما

عادل الحربي (صدى):

نشر الداعية محمد العريفي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» تجمعه بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وعلق العريفي على الصورة: «كانت جلسة خاصة، وحوار عميق، مليء بالتفاؤل لمستقبل المملكة والعالم الإسلامي، والدعوة، والتحديات والخطط، مع الأمير محمد بن سلمان، شكر الله له».