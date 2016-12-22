الشيخ “العريفي” ينشر صورة جمعته بولي ولي العهد .. ويكشف ما دار بينهما

عادل الحربي (صدى):
نشر الداعية محمد العريفي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» تجمعه بولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وعلق العريفي على الصورة: «كانت جلسة خاصة، وحوار عميق، مليء بالتفاؤل لمستقبل المملكة والعالم الإسلامي، والدعوة، والتحديات والخطط، مع الأمير محمد بن سلمان، شكر الله له».
8 تعليقات
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العريفي بتاع كلّه “”مايعوق معه شي”في كل سوق له دكّان””
نادرا .. إن لم يكن غير موجود .. أن ترى مثل هذا الود والتلاحم بين القياده والعلماء ,
حفظ الله أل سعود الميامين .. ورحم الله مؤسس هذه المملكة الغاليه وأسكنه الجنه ,
وحفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومد في عمره وألبسه الصحة والعافيه .
ابوباسم :
((العريفي بتاع كلّه “”مايعوق معه شي”في كل سوق له دكّان””))
يا أبوباسم .. لاتشيل هم التذكير بكلامك هذا وشهادتك في الشيخ العريفي .. لأن هناك من يكتب عليك وهم معاك ,
يقول الله تبارك وتعالى :
( …. ستكتب شهادتهم ويسألون ( 19 ) )
ستقف بين يدي الله عزوجل .. وتسأل عن شهادتك وقدحك في فضيلة الشيخ العريفي ,
فجهز جوابك لذلك اليوم ,
رب كلمة قالة لصاحبها دعني ,
والله إنك قد قدحت في عالم وداعية من دعاة أهل السنة والجماعه بكلام لو مزج بماء البحر لأفسده ,
الله سبحانه وتعالى كفر أولئك النفر الذين يدعون الاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أن كلامهم أخف من كلامك .. حينما قالوا :
( لم نرى مثل قراءنا أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء ) ,
وأنت أنظر لكلامك .. وأسأل عنه وستعرف أنك أخطأت .
اطلع منها بس انت وافكارك وخلي مستقبل المملكة في حاله
ميييييييييييييييين بوق ناعق جماعة الإخوان المستميت بالدفاع عنهم العريفي الإخواني القائل : أما تراه بمصر حالفا قسما / إن الخلافة رأي العين تغشانا // _ العريفي المستهزي بالقرآن بتاع سورة التفاحه _ العريفي أخوالمكياج / ويبذل الجهد في التزيين فتانا // _ أما تراه بمصر حالفا قسما / إن الخلافة رأي العين تغشانا
ميييييييييييييييين بوق ناعق جماعة الإخوان المستميت بالدفاع عنهم العريفي الإخواني القائل : أما تراه بمصر حالفا قسما / إن الخلافة رأي العين تغشانا // _ العريفي المستهزي بالقرآن بتاع سورة التفاحه _ العريفي أخوالمكياج / ويبذل الجهد في التزيين فتانا // _ أما تراه بمصر حالفا قسما / إن الخلافة رأي العين تغشانا
هل تري ان الشيخ العريفي حسب كلامك…