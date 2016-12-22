حبس زوج 5 أيام لضربه زوجته وتهديده بالقتل لرفضها إعطائه 10 ريالات بجدة

نايف السالم (صدى):
قضت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، بحبس زوج خمسة أيام؛ عقب ثبوت ضربه زوجته وتهديده لها بالقتل؛ بسبب خلافات نشبت بينهما.
وقال مصدر قانوني الزوجة اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والركل وتهديدها بالقتل بسكين لرفضها إعطاءه 10 ريالات ومداومته السهر مع أصدقاء له داخل منزلهما، متهمةً أحد أصدقائه بمحاولة الاعتداء الجنسي على ابنيهما.
واوضح المصدر أن الزوج نفى كل التهم الموجهة إليه، متهمًا الزوجة بارتكاب تصرفات غير مسؤولة تجاهه وتجاه أولادهما ومعاناتها من حالة مرضية تصيبها بتخيلات غير واقعية، كما أنها أخفت أوراقاً رسمية تخص عمله.
وقررت المحكمة حبس الزوج لثبوت ضربه زوجته من خلال التقرير الطبي، كما أسقطت التهم الأخرى لعدم وجود قرائن أو أدلة تثبتها.
8 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله البشر معاد تطيق بعضها
وأسقااط باقي التهم لعدم وجود أدلة وقرائن..
ضاربها علشان10ريال…
وش تبون أكثر من كذا….
بكرةالنهار تذبحه بسكين…
وأنت ياقاضي عدم وجود الأدلة
السبب🤔🤔🤔
مثل هذي الحالة فبعض الدول….
يقوم القاضي بتكليف لجنةفيها باحث أوباحثةأجتماعيةأسرية…
والذي بدوره يقوم بتقييم الوضع واتخاذ أجراء..عاجل
بعد دراسة الأوضاع المنزلية…
لكن تحبس الزوج5أيام بيطلع وهو حاااقد أكثر..
وبيجيب العيد في بنت الناس..
قد يكون مختل عقليا…أو قد تكون هي مختلة عقليا…
فالحبس مو حل ولا علاج لبعض الأمور…
الله المستعان والله يصلح حالهم ويسخر كل زوج لزوجته والزوجه لزوجها
غريبه يطلب منها 10 ريال ومن ثم يضربها !!!!! شو سبب طلبه ولا اتصور ان هذا سبب كافي لتصل الامور الى الضرب . لا بد ان ثمة امور خفيه في الموضوع لم تذكر
الزواج نعمه مايقدرها بعض الازواج ..
والله مافيه مريض نفسي غيرك عشان عشرة ريال تهددها بالقتل وترفع السكين عليها هذا واضح انه مريض والمفروض تفسخ نكاحها منه قبل لا يقتلها وواضح سربوت من كثرة سهره مع أصدقاءه أصدقاء السوء هذا ماهو كفو يكون زوج وأبو لعيالك خاصة ان فيه اتهام لأصدقائه لهتك عرض ولده وهو ساكت شكل العشرة اهم من عرضه السجن ماهو كافي ولا هو معدله أبدا كان بعونها ويفرج همها
يجب أن يشاهد مثل هذا الزوج الفاسد في سجنه ( أفلاما خاصه عن التعامل الزوجي السليم ) ,
مثلا ( دورات عن الحياة الزوجيه السليمه ) .. ويجب أن يكتب تقريرا بعد مشاهدته لهذه الإفلام يوضح فيها ما إستفاده منها , حتى يتم التأكد من تفاعله وتأثره بها , كنوع من التربية له .