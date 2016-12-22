كشف ملابسات سرقة أجهزة طبية بملايين الريالات من مستشفى جازان العام

حسن الجعفري (صدى):

اكدت مصادر أمنية أن مستشفى جازان العام تعرض إلى عملية سرقة كبيرة بنهاية الأسبوع الماضي؛ حيث أقدم لصوص على سرقة أجهزة طبية تقدر بملايين الريالات، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقات موسعة بشأن الحادث.

وتعود أحداث الواقعة عندنا استغل بعض اللصوص استغلوا نهاية الأسبوع الماضي، وعطلوا كاميرات المراقبة وقاموا بسرقة أجهزة طبية تخص غرف العمليات والأشعة والمختبر والعناية المركزة وكاميرات المراقبة وشاشات عرض بعض الأقسام بالمستشفى والتي يُقدر ثمنها بملايين الريالات.

وأوضحت مصادر بأن الجهات الأمنية أوقفت بعض المشتبه بتورطهم في عملية السرقة، وتجري حالياً تحقيقات موسعة معهم لمعرفة ملابسات الحادث وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، موضحةً أن الشؤون الصحية قدمت بيانات تفصيلية عن السرقة للجهات المختصة من بينها نوعية المسروقات وحجمها، وكذلك أسماء بعض المشتبه بهم.