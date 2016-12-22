بالفيديو.. الشيخ “القرني” يهدي “القصيم” قصيدة حب قبيل زيارته لها

سمر عبدالله (صدى):

قام الشيخ عائض القرني، بإهداء قصيدة لمنطقة القصيم وأهلها بمناسبة سفره إليها أمس (الأربعاء)، معبراً خلالها عن حبه لها وامتنانه بأهلها.

خلال القصيدة التي ألقاها أثناء تواجده بمطار الملك خالد الدولي بالرياض قبيل سفره إلى القصيم، وصف أهل القصيم بالكرم والجود والسخاء، بالإضافة لاشتياقه لهم عقب غياب دام لـ25 عاماً، مقدماً اعتذاره للمنطقة لعدم زيارته لها منذ قرابة ربع قرن.

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