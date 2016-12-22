بالصورة..مقيم يمني يكشف ظروف اختفاء ابنيه في جدة

نايف السالم (صدى):

تقدم مقيم يمني الجنسية، ببلاغ للجهات الأمنية بجدة، عن اختفاء ابنيه منذ الإثنين الماضي، عقب خروجهما من منزلهما بمدائن آل فهد.

وارجع المقيم عبده الأهدل، سبب اختفاء ابنيه سامر (14عاماً) وسالم (12 عاماً) ؛ هو شعورهما بالخوف من إيقاع العقاب بهما لقيامهما باللهو بسيارته والتسبب في حادث بسيط بها.

واوضح الأهدل أن الطفلين خرجا عصر الإثنين الماضي من منزلهما بمدائن آل فهد بجدة، وقاما بسرقة مفاتيح سيارته والخروج بها دون علمه، وعقب تعرض السيارة لحادثة بسيطة قاما بإرجاعها إلى المنزل في الساعة الخامسة مساءً ووضع المفاتيح في مكانها، ومن ثم الهرب سريعاً من المكان خوفاً من العقاب.

وأضاف أن صديقًا له أبلغه برؤيته لهما أمام مسجد بأحد الأسواق، حيث بررا وجودهما بأداء صلاة المغرب ليختفيا تماماً من المكان بعدها.