بالصورة..مقيم يمني يكشف ظروف اختفاء ابنيه في جدة

نايف السالم (صدى):
تقدم مقيم يمني الجنسية، ببلاغ للجهات الأمنية بجدة، عن اختفاء ابنيه منذ الإثنين الماضي، عقب خروجهما من منزلهما بمدائن آل فهد.
وارجع المقيم عبده الأهدل، سبب اختفاء ابنيه سامر (14عاماً) وسالم (12 عاماً) ؛ هو شعورهما بالخوف من إيقاع العقاب بهما لقيامهما باللهو بسيارته والتسبب في حادث بسيط بها.
واوضح الأهدل أن الطفلين خرجا عصر الإثنين الماضي من منزلهما بمدائن آل فهد بجدة، وقاما بسرقة مفاتيح سيارته والخروج بها دون علمه، وعقب تعرض السيارة لحادثة بسيطة قاما بإرجاعها إلى المنزل في الساعة الخامسة مساءً ووضع المفاتيح في مكانها، ومن ثم الهرب سريعاً من المكان خوفاً من العقاب.
وأضاف أن صديقًا له أبلغه برؤيته لهما أمام مسجد بأحد الأسواق، حيث بررا وجودهما بأداء صلاة المغرب ليختفيا تماماً من المكان بعدها.
7 تعليقات
هذا من تعاملك معهم من البداية
شكلك شديد عليهم والخيزرانه متوفرة على أدنى سبب….
ماأقولك لاتأدب أولادك….لكن بالعقل…
لاتصير كابوس في حياتهم….
بعض الأباء من يسمعون أولاده دخلته عليهم البيت يهجوووون لغرفهم…مرعوبين…
يجيهم وشياطين الدنيا فرااااسه…
عامل أولادك كأصدقاء…وعاتب وأدب بأسلوب
هذا من تعاملك معهم من البداية
شكلك شديد عليهم والخيزرانه متوفرة على أدنى سبب….
ماأقولك لاتأدب أولادك….لكن بالعقل…
لاتصير كابوس في حياتهم….
بعض الأباء من يسمعون أولاده دخلته عليهم البيت يهجوووون لغرفهم…مرعوبين…
يجيهم وشياطين الدنيا فرااااسه…
عامل أولادك كأصدقاء…وعاتب وأدب بأسلوب
الله يرجعهم لامهم بسلامة والله يعين امهم على فراقهم
الله يردهم لاابوهم وامهم امين
الله يردهم يارب .
اسال الله ان يردهم لوالديهم سالمين وان لايريهم مكروه
كلام القرني جميل ,
لونظرنا لتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال وصغار السن .. لعلمنا كيف يجب أن نتعامل مع أطفالنا ,
أنظروا مثلا الحسن والحسين رضي الله عنهما ,
حينما صعدا على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مسجده بعلية القوم وكبار الصحابة .. ماذا عمل ؟
هل غضب منهما .. أو نهرهما .. أو أنزلهما من فوق ظهره …….. الخ !!!!؟
كلا ..
حينما أتم صلاته عليه الصلاة والسلام .. سأله بعض الصحابة هل نزل عليه الوحي وهو ساجد !؟
لأنه تأخر في الرفع من السجود !؟
لكنه عليه الصلاة والسلام قال : ( إن إبني هذين إرتحلا ظهري فكرهت أن أنزلهما .. ) أو كما قال عليه السلام ,
الشاهد من هذه القصه وأمثالها أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام في تعامله ورحمته وشفقته بالأطفال ,
ولو نظرنا للواقع .. فإن هؤلاء الأطفال لم يكونوا يعلمون خطورة مثل هذا التصرف .. وأنه سيؤدي إلى مالا يحمد عقباه ,
فالواجب عدم ضربهم .. بل الواجب تعليمهم وتوجيههم .. وخصوصا أنهم لم يصلوا لسن الرشد والتمييز ,
حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه .