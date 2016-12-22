نشر : 2016/12/22 - 1:15 ص 1٬274 مشاهدة 5 تعليق صدى سبورت فيديو : حاتم باعشن المهم الان الحفاظ على الثلاث نقاط ويهدد بكشف الاوراق في الوقت المناسب مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
5 تعليقات
لا تهدد اكشف
دوري ظالم لا عدل فيه
مافيه ثلاث نقاط مثل مااخذتوها من الفتح بالسرقه خصمت عليكم
والله انا اخشى على الاتحاد مثل النصراويه من زمان وهم يبكون ويشكون نادينا مظلوم ونادينا عليه مؤامرة وووو حتى في مباراة اعتزال ماجد عبدالله يشكون ويقولون لنا ضربة جزاء ضايعة وهذي مؤامرة إلى ان اصبح فريقهم من فرق الوسط وقبل كم سنه كاد ينزل للدرجه الأولى. .
من زمان والاتحاد يشتكي من اللاعبين الأجانب ومن حقوقهم ومن الديون والآن عندما تعاقب بسبب مبلغ بسيط يقولون مؤامرة .. الحذر الحذر
ياخي مسوي مسكين هذا قرار نافذ وش دخل وكيل اللاعب
ويقول ماعرف التواريخ بس الحوالات قدامي يلعن ام التناقض التاريخ مكتوب في الحواله
صدق اكذب الاعلام اصفره
وانا اقول اكذب الاعلام والرؤساء والجماهير اصفره
وعلى باله يوم يقول باسدد لازم تسدد لان المبلغ هذا للتحكيم في القضيه والثلاث نقاط طارت لو ماسددت يمكن تنزل درجه اولى
افضل رئيس مر على الكره السعوديه انسان صادق وصريح ومومهايط ولايشكك في ذمم الحكام زي هذا الرجل يحترم الصراحه