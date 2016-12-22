فيديو : حاتم باعشن المهم الان الحفاظ على الثلاث نقاط ويهدد بكشف الاوراق في الوقت المناسب






5 تعليقات


  1. انسان [ عدد التعليقات: 5127 ] 22/12/2016 في
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    1

    لا تهدد اكشف
    دوري ظالم لا عدل فيه

  2. الهرتز [ عدد التعليقات: 765 ] 22/12/2016 في
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    2

    مافيه ثلاث نقاط مثل مااخذتوها من الفتح بالسرقه خصمت عليكم

  3. Fahood [ عدد التعليقات: 311 ] 22/12/2016 في
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    3

    والله انا اخشى على الاتحاد مثل النصراويه من زمان وهم يبكون ويشكون نادينا مظلوم ونادينا عليه مؤامرة وووو حتى في مباراة اعتزال ماجد عبدالله يشكون ويقولون لنا ضربة جزاء ضايعة وهذي مؤامرة إلى ان اصبح فريقهم من فرق الوسط وقبل كم سنه كاد ينزل للدرجه الأولى. .
    من زمان والاتحاد يشتكي من اللاعبين الأجانب ومن حقوقهم ومن الديون والآن عندما تعاقب بسبب مبلغ بسيط يقولون مؤامرة .. الحذر الحذر

  4. الغامدي [ عدد التعليقات: 52 ] 22/12/2016 في
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    4

    ياخي مسوي مسكين هذا قرار نافذ وش دخل وكيل اللاعب
    ويقول ماعرف التواريخ بس الحوالات قدامي يلعن ام التناقض التاريخ مكتوب في الحواله
    صدق اكذب الاعلام اصفره
    وانا اقول اكذب الاعلام والرؤساء والجماهير اصفره
    وعلى باله يوم يقول باسدد لازم تسدد لان المبلغ هذا للتحكيم في القضيه والثلاث نقاط طارت لو ماسددت يمكن تنزل درجه اولى

  5. . [ عدد التعليقات: 10 ] 22/12/2016 في
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    5

    افضل رئيس مر على الكره السعوديه انسان صادق وصريح ومومهايط ولايشكك في ذمم الحكام زي هذا الرجل يحترم الصراحه


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