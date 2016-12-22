نشر : 2016/12/22 - 1:14 ص 1٬371 مشاهدة 15 تعليق صدى سبورت فيديو : طرد مشجع نصرواي من مدرجات الهلال أمام الباطن مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
15 تعليق
هذا شكله جا يدور مشاكل خاصة انه لابس شال النصر
طيب ليه وين المشكله ؟
اذا هو بالفعل يملك حس رياضي تشجيعي وغير متعصب ف مااشوف فيه مشكله وان كنت ااشك انه نصراوي يساند او يشجع الهلال مستحيل هالشي ولكن طالما لما تصدر منه اي اساءه او ما يخالف نظام التشجيع ف مااشوف فيه مشكله
المشجع النصراوي يسواكم ياجماهير الزعيق ال ابو صياح شف كيف يزعقون حضر ..
اسمع صراخ البنوتات ، يا ربيييييه عليهن اللي اتضايقن من المشجع النصراوي والله صرخة بنت وربي عيال النيفيا ذا الطواقي ولا طاب عليهم ذا الدرباوي النصراوي يقرش عليهم على من جمعكم
ياخي كان خليتوه يبي يشوف كوره صح لان فريقه مايجمل
ممكن تحذف كلامه نصراوي عالمي
alsaher.555 البنات أشرف منك من الي خلفك
alsaher.555 حسبي الله عليك ربي لايسامحك ترا لعلمك لولا الله ثم البنت كان مطلعت على دنيا فاهم
الهلال فخر لنا الهلال يسعدك ربي يحفظ لاعبين الهلال ي وفقهم
يذكرني بدخول رجل لصالة الحريم تلقاهن يصارخن وي طلعوه رجاااال وش لون يدخل علينا
يذكرني بدخول رجل لصالة الحريم تلقاهن يصارخن وي طلعوه رجاااال وش لون يدخل علينا
صحيح قاموا يولولن ويصايحن نصراوي
شكلها طارت اشوفه مسرع ومطفي النور
تعليقات تدل على ثقافة جماهير الفقراويه
نيفيا للرجال دايم في الاعلانات يقولون نيفيا للرجال ونيفيا هو الراعي الرسمي للملكي الاسباني ريال مدريد المشكلة مو في النيفيا المشكلة في الحفايظ يا ابو حفاظة ههههههههههههههههه