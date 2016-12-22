فيديو : طرد مشجع نصرواي من مدرجات الهلال أمام الباطن






15 تعليق


  1. هيموو [ عدد التعليقات: 182 ] 22/12/2016 في
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    1

    هذا شكله جا يدور مشاكل خاصة انه لابس شال النصر

  2. اسيرالاقدار [ عدد التعليقات: 897 ] 22/12/2016 في
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    2

    طيب ليه وين المشكله ؟
    اذا هو بالفعل يملك حس رياضي تشجيعي وغير متعصب ف مااشوف فيه مشكله وان كنت ااشك انه نصراوي يساند او يشجع الهلال مستحيل هالشي ولكن طالما لما تصدر منه اي اساءه او ما يخالف نظام التشجيع ف مااشوف فيه مشكله

  3. نصراوي عالمي [ عدد التعليقات: 1550 ] 22/12/2016 في
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    3

    المشجع النصراوي يسواكم ياجماهير الزعيق ال ابو صياح شف كيف يزعقون حضر ..

  4. alsaher.555 [ عدد التعليقات: 27 ] 22/12/2016 في
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    4

    اسمع صراخ البنوتات ، يا ربيييييه عليهن اللي اتضايقن من المشجع النصراوي والله صرخة بنت وربي عيال النيفيا ذا الطواقي ولا طاب عليهم ذا الدرباوي النصراوي يقرش عليهم على من جمعكم

  5. الغامدي [ عدد التعليقات: 52 ] 22/12/2016 في
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    5

    ياخي كان خليتوه يبي يشوف كوره صح لان فريقه مايجمل

  6. عبدالمجيدالعلياني [ عدد التعليقات: 25 ] 22/12/2016 في
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    6

    ممكن تحذف كلامه نصراوي عالمي

  7. عبدالمجيدالعلياني [ عدد التعليقات: 25 ] 22/12/2016 في
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    7

    alsaher.555 البنات أشرف منك من الي خلفك

  8. عبدالمجيدالعلياني [ عدد التعليقات: 25 ] 22/12/2016 في
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    8

    alsaher.555 حسبي الله عليك ربي لايسامحك ترا لعلمك لولا الله ثم البنت كان مطلعت على دنيا فاهم

  9. عبدالمجيدالعلياني [ عدد التعليقات: 25 ] 22/12/2016 في
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    9

    الهلال فخر لنا الهلال يسعدك ربي يحفظ لاعبين الهلال ي وفقهم

  10. القادسية [ عدد التعليقات: 4 ] 22/12/2016 في
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    10

    يذكرني بدخول رجل لصالة الحريم تلقاهن يصارخن وي طلعوه رجاااال وش لون يدخل علينا

  11. القادسية [ عدد التعليقات: 4 ] 22/12/2016 في
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    11

    يذكرني بدخول رجل لصالة الحريم تلقاهن يصارخن وي طلعوه رجاااال وش لون يدخل علينا

  12. شرقاوي [ عدد التعليقات: 66 ] 22/12/2016 في
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    12

    صحيح قاموا يولولن ويصايحن نصراوي

  13. خالد الربياوي [ عدد التعليقات: 404 ] 22/12/2016 في
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    13

    شكلها طارت اشوفه مسرع ومطفي النور

  14. زعيم اسياا [ عدد التعليقات: 12 ] 22/12/2016 في
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    14

    تعليقات تدل على ثقافة جماهير الفقراويه

  15. عالي [ عدد التعليقات: 13 ] 22/12/2016 في
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    15

    نيفيا للرجال دايم في الاعلانات يقولون نيفيا للرجال ونيفيا هو الراعي الرسمي للملكي الاسباني ريال مدريد المشكلة مو في النيفيا المشكلة في الحفايظ يا ابو حفاظة ههههههههههههههههه


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