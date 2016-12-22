بالصور…لقطات طريفة وخفة ظل لمواطنين وسط الثلج تُشعل مواقع التواصل

علي القحطاني (صدى):

تسابق حاملو الأجهزة الذكية في رصد المنظر النادر الحدوث

للثلج منذ ان بدأ في التساقط شمالي المملكة أول أمس، في دولة صحراوية تلامس حدودها الجنوبية خط الاستواء الساخن، وشرع الآلاف من الذين شدهم المنظر في أخذ اللقطات المتنوعة لبياض الثلج اللافت.

كشف هذا التساقط الثلجي النادر عن مواهب رائعة يحملها السعوديون وخفة ظل تظهر دائماً في تلك المواقف، وتكشفها وسائل التواصل الاجتماعي والتي باتت تنقل ردة الفعل في ظرف ثوان معدودة.

اندفع الجميع لرصد اللقطات المميزة، في حين حرص الكثير منهم على إضفاء شيء من العادات والتقاليد السعودية، للتأكيد أن الصورة من داخل المملكة، حيث ظهرت آلاف الصور لدلال القهوة وأباريق الشاي من وسط الثلوج، واختار البعض الآخر الإبل والأغنام، كتأكيد على غرابة الصورة.

فيما ظهرت الطرفة في التغطية الشعبية، حيث قدم مغرد تويتري طلباً طريفاً عندما عرض على “المحرومين من الثلج” كتابة أسمائهم على الثلج مقابل مبلغ مالي وهو ما أثار ردود أفعال واسعة على حسابه.

كما يواصل أبناء الشمال استمتاعهم بالثلوج وسط ترقب من ساكني وسط المملكة ورغبة أن تصلهم العاصفة الثلجية لعلهم يستمتعون بتلك اللحظات الممتعة.