نشر : 2016/12/22 - 1:12 ص 559 مشاهدة 5 تعليق صدى سبورت فيديو : محمد الذايدي: حكم مباراة الباطن والهلال كان متناقض وغير ثابت في قرارة مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
5 تعليقات
للاسف اعلام الزعيم ورئيسه اصبحو جدار لكل الاعلاميين والرؤساء الله يرحم ايام بندر بن محمد
بعده ضيعة هيبتك يازعيم
متى يجي يوم مانشوف فيه هالاشكال هذه
ي الطواقي الفوده يقول المفروض ادواردو طرد مباشره الحكم تساهل معه وأعطاه كرت اصفر لكن اللاعب تلفظ عليه وطرده الطرد يخص التلفظ على الحكم يعني الحكم كان متساهل مع الطاقيه لكن بما إنهم متعودين ماحد يقول للاعبي الهلال شيء فتمادى فما كان من الحكم إلا أن طرده بعد أن سبه وفيه ضربة جزاء لم تحتسب للباطن وطرد ثاني على لاعب الهلال الفيس في الشوط الأول بعد طرد ادواردو والنتيجه صفر صفر وتغاضى عن مخاشنات كثيره، اتقوا الله يالطواقي المباراه سلبت من الباطن زي مباراة الدور الاول في أول جوله ويستمر الدفع النووي، الشي الثاني الف علامة استفهام للتحكيم يعني الحكم المحلي ما يتجرأ يطرد لاعب هلالي إلا أن بعد أن يلفظ عليه ولقطة ادواردو خير دليل.
مشكلة الطواقي واعلامهم أنهم يعتقدون أنهم منزهين عن كل شي والمفروض أي حكم يطرد أي لاعب في أي نادي يقابل الهلال بمجرد أن يسلم عليه ويصافحه أو أن يضع وجهه على يد لاعب الهلال زي الفريدي عندما وضع وجهه في كوع عبدالملك الخيبري المفروض الفريدي إيقاف 5 مباريات ولو نسرد التاريخ من أوله يبغى لنا مجلدات تباع في الأسواق لكشف الحقائق.
قال من شاهدك يا الذايدي قال الجحلان وافق شن طبقه هلاليين متعصبين وجهلة لا تستغربون لجنة الخراط توقف معجب