«المالية» تنشر توضيحا لأهم مصطلحات الميزانية الجديدة

علي القحطاني (صدى):

نشرت وزارة المالية توضيحات للمصطلحات التي سترد في البيان الخاص بميزانية 2017، والتي من المقرر أن يعتمدها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم الخميس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفيما يلي أهم المصطلحات التى سترد في بيان الميزانية العامة للمملكة:-

• الميزانية العامة للدولة: بيان مالي سنوي تعده وزارة المالية، ويستعرض تقدير الإيرادات والنفقات العامة للدولة لسنة مالية قادمة.

• الناتج المحلي الاسمي: هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

• الناتج المحلي الحقيقي: هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

• الناتج المحلي الإجمالي: هو الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد المحلي خلال فترة زمنية محددة.

• الإيرادات: إجمالي الأموال التي تحققها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها، مثل: إيرادات البترول، ورسوم الخدمات الحكومية، وغيرها من الخدمات.

• المصروفات: جميع الأموال التي تصرفها الحكومة على النفقات العامة والبرامج التنموية والمشاريع التنموية وغيرها.

• عجز الميزانية: الناتج من زيادة إجمالي النفقات على الإيرادات.

• فائض الميزانية: الناتج من زيادة إجمالي الإيرادات على النفقات.

• الاحتياطي العام للدولة: حساب تابع للحكومة يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية.

• السياسة المالية: مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مثل: الانفاق الحكومي، والضرائب.

• الدين العام: الأموال التي تقترضها الحكومة المركزية من الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو من حكومات أخرى في حالات العجز لتمويل نفقاتها العامة.

• الدين المحلي: هو الاقتراض الداخلي من مصادر التمويل المحلية المختلفة عن طريق القروض المحلية أو إصدار أدوات دين محلية بالريال.

• التمويل: هو وسائل الاقتراض التي توفر الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

• مكتب الدين العام: مكتب تم إنشاؤه في وزارة المالية كإحدى المبادرات لبرنامج التحول الوطني، ويقوم بتأمين احتياجات السعودية من التمويل، وذلك من خلال الاقتراض وإصدار أدوات الدين بأفضل التكاليف الممكنة مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للسعودية.

• الربح من النفط: الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط.

• رفع كفاءة الإنفاق: المقصود بها تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، والحد من الهدر، وإجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المالية في جميع المؤسسات الحكومية بهدف إنفاق الأموال في مكانها المناسب بالتوازي مع الأهداف الموضوعة.

• ترشيد الإنفاق: ضبط ومراقبة النفقات وفق الأولويات المعتمدة.

• كفاءة الإنفاق: إنفاق الأموال في حدود المخصصات المقدرة مع تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة وعدم الهدر.

• الإنفاق الرأس مالي: يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على القطاعات الأساسية، مثل: البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والمواصلات، والاتصالات.

• الإنفاق الجاري: يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على الأجور والرواتب والمعاشات والمكافآت وبرامج الضمان الاجتماعي والدعم الحكومي بأنواعه.

• الإنفاق الحكومي: يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على الخدمات والسلع، مثل: شراء أدوات مكتبية، بناء مستشفيات ومدارس، تعبيد الطرق.

• التنمية الاقتصادية: هي الإجراءات المعتمدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية عبر دفع عجلة الاقتصاد وتنمية مختلف القطاعات الأساسية فيه “الصناعي – الزراعي -المالي – النقل – المواصلات”.

• البرامج التنفيذية: هي البرامج التي تزيد من فعالية وكفاءة الخطة الاستراتيجية العامة.

• الخطة الاستراتيجية: خطة تعد لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف سواء في المدى المتوسط أو البعيد.

• الغرامات والجزاءات والمصادرات: هي دفعات تفرضها الحكومة عن طريق الأجهزة المعنية بسبب انتهاك القوانين أو عدم مراعاة القواعد والأنظمة المالية والإدارية.

• الرسوم الجمركية: هي الضرائب “الرسوم” المفروضة على السلع المستوردة.