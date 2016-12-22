ترامب يعلن تشكيل مجلس استشاري تجاري للبيت الأبيض

وكالات (صدى):

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، تشكيل مجلس استشاري تجاري جديد داخل البيت الأبيض، في الوقت الذي تعهد فيه ترامب أثناء الانتخابات بإلغاء أو إعادة التفاوض بشأن العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية متعددة الأطراف.

وذكر المكتب الانتقالي للرئيس المنتخب إن “المجلس التجاري الوطني في البيت الأبيض” سيشبه الهياكل الموجودة في البيت الأبيض والتي تدير السياسيات والاستشارات المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي والأمن الداخلي والاقتصاد، وسيتولى رئاسته الكاتب وأستاذ الاقتصاد بترو نافارو”.

يذكر أن نافارو شارك عام 2011 في تأليف كتاب “الموت على يد الصين: مواجهة التنين – دعوة عالمية إلى التحرك” وكان مرشحا سابقا للكونجرس عن الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا. وأصبح مستشارا اقتصاديا في حملة ترامب الذي خاض انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحزب الجمهوري.

وذكر فريق ترامب الانتقالي أن المجلس التجاري سيقدم المشورة للرئيس حول استراتيجيات التفاوض التجاري والتنسيق بين المؤسسات الاتحادية، وسيقود برنامج الإنفاق الحكومي الأمريكي الذي قدمه ترامب أثناء الانتخابات تحت شعار “اشتري أمريكا – وظف أمريكا”.

وأضاف الفريق الانتقالي أنه “لأول مرة سيكون هناك مجلس داخل البيت الأبيض يضع المصانع الأمريكية والعمال الأمريكيين في مقدمة الأولويات، ويفكر بشكل استراتيجي في سلامة القاعدة الصناعية والدفاعية لأمريكا ودور التجارة والتصنيع في الأمن القومي”.

وبحسب بيان الفريق الانتقالي فإن إنشاء مجلس تجاري “يظهر تصميم الرئيس المنتخب على جعل الصناعة الأمريكية عظيمة مرة أخرى، وتوفير فرصة العمل في وظيفة جيدة وبأجر جيد لكل أمريكي”.