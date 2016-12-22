بالفيديو.. طبيبة سعودية قطعت «التايمز» سباحة تفتتح مركزا لعلاج اللاجئين السوريين

عمان (صدى):

افتتحت الطبيبة السعودية مريم بن لادن مركزاً خيرياً متخصصاً في طب وعلاج الأسنان داخل مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن، لخدمة 55 ألف لاجئ.

وساهم المركز الذي تبرعت بإنشائه مريم بن لادن، في تخفيض فترة انتظار مرضى الأسنان داخل المخيم؛ حيث كان معدل انتظارهم يصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن يتمكنوا من مقابلة الطبيب.

وسبق للطبيبة مريم قطع القناة نهر التايمز البريطاني سباحة كأول مواطني المملكة تحقيقاً لهذا الإنجاز، وأوضحت في حينه أنها تهدف من المغامرة إلى لفت الأنظار للمعاناة التي يعيشها الشعب السوري.

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