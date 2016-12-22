تقرير دولي: انتاج مواد إباحية أحد أوجه استغلال ضحايا الاتجار بالبشر

وكالات (صدى):

أكد تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكلون حوالي 75 % من ضحايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الرجال والأطفال يقعون ضحية للاستغلال كعمال سخرة وجنود وعبيد.

ووفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية، خلص التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إلى أن ثلث ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى العالم هم من الأطفال.

وقال المدير التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف، خلال عرضه للتقرير مساء الأربعاء، إن “الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري يظل هو الأبرز”، مؤكدا أن الضحايا يتم استغلالهم في التسول أو الزواج القسري أو الصوري أو الاحتيال أو إنتاج مواد إباحية.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت إعداد التقرير للتقييم المُقرر العام القادم، بهدف وضع خطة عمل عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.