روسيا تطالب صحيفة أمريكية بالاعتذار بسبب مقال عن اغتيال سفيرها بتركيا

وكالات (صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أنها ستطالب باعتذار رئيس تحرير صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية عن نشرها مقالا ترى موسكو أنه يبرر قتل السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كتب الصحفي والكاتب الأمريكي جريش كانتزمان في (نيويورك ديلي نيوز) أنه لا يذرف دموعا على أندريه كارلوف.. وقال أيضا إن هجوم أنقرة ذكّره باغتيال الدبلوماسي الألماني إرنست فوم راث في 1938، والذي قُُتل في باريس على أيدي طالب يهودي”.

وأضافت زاخاروفا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس”: “وفقا لكانتزمان فإن كارلوف يشبه راث، الذي كان هو الوجه العام للأعمال الوحشية والتي كانت في هذه الحالة الإبادة الجماعية ومعادة السامية والعنف العالمي من جانب أدولف هتلر”، مؤكدة أن الخارجية الروسية ستتقدم “فورا” برسالة إلى رئيس تحرير الصحيفة “التي نشرت هذا المقال المملوء بالخوف من روسيا والذي يبرر هجوما إرهابيا، وسنطلب اعتذارا”.