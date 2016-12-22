المغامسي: «لم أكن متفوقًا.. وكنت أعتمد على الفهم ولا أبالي بالكتب الدراسية»

سالم المطيري (صدى):

كشف الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، خلال مشاركته في في ديوانية العمري عن الكثير من الجوانب الشخصية في حياته.

وقال إنه عندما كان في أواخر المرحلة المتوسطة كان يتكسب من كتابته خطابات للحجاج؛ لعدم توافر وسائل الاتصالات في ذلك الوقت.

أكد الشيخ المغامسي، أنه لم يكن طموحه أن يكون ضمن الطلاب الأوائل طيلة دراسته حتى وصوله للمرحلة الجامعية، التي تخصص فيها في مجال اللغة العربية، نافيا حصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وقال إن ما يُشاع عنه بحصوله على لقب “دكتور” غير صحيح.

وأوضح المغامسي: كنت أعتمد كثيرًا على فهمي؛ ولذلك كنت لا أبالي بالكتب الدراسية، ولم أكن أطمح يومًا إلى أن أكون من بين الطلاب الأوائل، ولم أحصل يومًا في حياتي على ترتيب من بين الطلاب الأوائل.

وتحدث المغامسي في ديوانية العمري في بريدة عن التأثير الإيجابي للقراءة والاطلاع على شخصيته وتكوينه العلمي والمعرفي، قائلا: كنت أقرأ قبل المرحلة الجامعية بنهم في الكثير من الكتب والمجلات السياسية خاصة، وغيرها.

ولفت المغامسي إلى عدم حرصه على التفوق الدراسي، وقال: لم أكن متفوقًا دراسيًّا، ولم أحصل على تقدير امتياز في مراحلي الدراسية كلها، ولا أذكر أنني أخذت علامة كاملة في أي مادة في دراستي من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة إلا مرة واحدة (يظهر جاءت سهوًا) في مادة الحديث عندما كنتُ أدرس في المعهد العلمي.

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