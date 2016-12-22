محافظ العيدابي يستجيب لشكوى مواطن ويوجه بإغلاق خزان مكشوف يهدد المارة

حسن الجعفري (صدى):
استجاب محافظ العيدابي حسن الحازمي إلى بلاغ أحد المواطنين حول خزان مكشوف يهدد حياة المارة في الشارع العام غرب المحافظة.
ووجه المحافظ الجهات المعنية ولجنة الاصحاح البيئي بالتعامل مع خزان المياه المكشوف الذي يشكل خطرا على المواطنين.
وأوضح مشرف لجنة الاصحاح البيئي محمد يزيد الغزواني أنه تم مباشرة الموقع وتم إغلاق الفتحه ووضع شريط تحذيري لحين البت في طمرها من قبل الجهات المختصة.
يُذكر أن مديرية الدفاع المدني وجّهت نداءً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للمواطنين بالإبلاغ عن الآبار والخزانات المكشوفة.
شيء عجيب ..
أن تتم معالجة أمور تافهه عن طريق مسؤل كبير !
لماذا لم يتم تقديم الشكوى للمسؤل المباشر عن مثل هذه الحالات !؟
هل رفض الإستجابة لهذه الشكوى .. حتى يتم تصعيد الأمر للمسؤول الكبير ,
الواجب .. أن يتم توجيه المواطن لتقديم ملاحظته أو شكواه للمسؤول المباشر ,
وإذا لم يستجب .. حينها يتم تقديم الشكوى للمسؤل الكبير ,
حتى لا نشغل المسؤلين عن إهتماماتهم الكبيره بمثل هذه الأمور الصغيره ,
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .