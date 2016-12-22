بالصور.. «رعاية الرياض» تتفاعل مع بلاغ مواطن عن مسن بلا مأوي يسكن العراء

طلال الغامدي (صدى):

تفاعلت دار الرعاية الاجتماعية بالرياض مع بلغ أحد المواطنين عن وجود حالة لرجل مسن بلا مأوي ويسكن في العراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض.

وباشر فريق مختص من القسم الطبي والاجتماعي بدار الرعاية حالة المواطن، وتم نقله لدار الرعاية وتلقى الفحوص الطبية اللازمة من قِبل الطبيب المختص والاطمئنان على صحته.