بالصور.. «رعاية الرياض» تتفاعل مع بلاغ مواطن عن مسن بلا مأوي يسكن العراء

طلال الغامدي (صدى):
تفاعلت دار الرعاية الاجتماعية بالرياض مع بلغ أحد المواطنين عن وجود حالة لرجل مسن بلا مأوي ويسكن في العراء بالقرب من الجسر المعلق بالرياض.
وباشر فريق مختص من القسم الطبي والاجتماعي بدار الرعاية حالة المواطن، وتم نقله لدار الرعاية وتلقى الفحوص الطبية اللازمة من قِبل الطبيب المختص والاطمئنان على صحته.
2 تعليقان
الله يجزاهم خير الجزاء ..والله انه مشهد تحزن له القلوب وتدمع له العيون ..فيه ناس وصلت لهذا المستوى ..ياالله سترك ..
ياكثرهم الله يكون فعونهم….
فتشوا تحت العبارات والكباري
فتشوا فالحدائق والأودية
فتشوا في المساجد على خطوط السفر…
حتى فالبيوت فتشوا عن كل محتاج
مسنين ومسنااات
بتلقون كثير مسنين يحتاجون مد يد العون لهم..
لكن للأسف محد حولهم…..
الا في حالة من يبلغ عنه…أو تضج من أجلةمواقع التواصل الأجتماعي….
أتمنى أحتواء أمورهم…هذيلن شيبان مسنين
وأكيد في نساء مسنااات يعانن…
شاهدت مقطع لمسنه تمشي في طريق سفر
حافيةالقدمين ولا تدري وين تروح
وتبكي المسكينة
وفزع لها شخص بقارورةماء
الله يجزاااه خير…
والله العظيم في حالات كثيرة أعتبرها مآسي…
وناااااس عزاز نفس….
جبرهم وقتهم وحدتهم الظروف….
فتشوا وبتلقون كثر…
فتشوا…..