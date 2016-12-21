وزير يمني يكشف تورط ميليشيا الحوثي في اغتيال صحفي بصنعاء

فهمي محمد (صدى):

طالب وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، بـتحرك عاجل للأمم المتحدة وتدخل البعثة الدولية للصليب الأحمر من أجل حفظ حقوق الصحفي محمد عبده العبسي الذي لقي مصرعه في وقت سابق.

وألمح الأصبحي إلى تورط ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء في اغتيال العبسي، مشيرا إلى أهمية إشراف ممثلين للجهات الدولية خاصة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في نقل جثمانه والتحقيق المستقل في ملابسات وفاته.

وأشار إلى ان القرائن على تعرضه لمحاولة اغتيال، موضحا منهج الميليشيا الانقلابية في التعامل العنيف مع أرباب الفكر والقلم باليمن.

وأكد أن هذه الجرائم ستبقى محل متابعة قانونية على الصعيدين المحلي والدولي ولن تسقط بالتقادم.