أرملة عراقية استفرت أحد مقاتلي «داعش» فكان جزاؤها السجن والاغتصاب

بغداد (صدى):

دفعت أرملة عراقبة ثمنا باهظا بسبب كلمة واحدة تفوهت بها أمام أحد مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي، وصل إلى الاغتصاب والسجن.

وخضعت الأرملة الأم (37 عاما) لتحريات كي تحصل على معاش من عناصر التنظيم بعد بضعة أشهر من سيطرتهم على المدينة الواقعة في شمال العراق عام 2014 وتحويلها إلى عاصمة لخلافتهم التي أعلنوها من جانب واحد.

وروت المرأة التي آثرت عدم ذكر اسمها -والموجودة حالياً في مخيم تديره الحكومة في الخازر شرقي الموصل- قصتها لتلفزيون (رويترز)، وقالت: “أول شيء من فاتوا (ما إن دخلوا المدينة) يعني انطوا (أعطوا) الأمان وفتحوا الشوارع وقالوا إحنا ما لنا علاقة بأي.. يعني كل واحدة في حالها يعني ما إلنا حق يعني التدخل.. يعني ما شُفنا الأذية من عندهم. بس من مسكوا… قاموا هما صاحب سلطة يعني أي واحدة. يعني آني من الناس اللي أخدوني قالوا لي أنتِ عبدة عندنا. أنتِ وما تملكين.. حتى أولادك يعني إحنا نحكمهم ما أنتِ تحكميهم”.

وأضافت أن زلة لسان أودت بها إلى السجن والضرب والإذلال قائلة: “قلت لهم أني أرملة وما عندي. واحد بهم (منهم) ضربني لأن أنا غلطت قلت له زوجي ضحايا إرهاب. يعني زوجي استشهد ضحايا إرهاب. غلطت قلت له فضربني كسر لي أسناني. وبعدين أخدوني على بيت سجنوني ثلاثة أيام. وبعدين نزلت من عندهم أخدوني مسكوني جابوا زناجير. شدوني بالزناجير وقالوا لي أنتِ ما تستحقي إن إحنا نساعدك”.

وأوضحت المرأة أنها تعرضت للاغتصاب وحملت، مضيفة: “يعني صار شغلة فإني كنت ما أقدر أروح أواجه أحد فظليت يعني ووراها (بعدها) بفترة اكتشفت إني يعني حاملة (حبلى) فيعني ما كنت أقدر أطلع من الموصل بعد. أخاف يعني أني أرملة أشرد في بلد فظليت بالموصل وماكو (ليس هناك) أي اتصال بيني وبين أهلي. وتزوجت واحد من عندهم يعني فأهلي تبرأوا من عندي وولادي عمهم أخدهم مني، وقال على أساس هي تزوجت واحد من داعش. وصار لي ثلاث سنوات ما… (لم أرهم)”.

وحول ما جرى وإذا ما كانت تعتزم العودة إلى الموصل من عدمه ختمت المرأة العراقية قصتها بقولها، وهي تجهش بالبكاء: “حيل (كثيراً) تعذبت. يعني أني الفترة اللي قعدت عندهم حيل عذبوني وضربوني. ضربهم بالزناجير.. يعني أنا مقررة حتى ما أرجع على المدينة اللي كنت بها. ما أريد لأن بس الأذية اللي لقيتها. فأحب أروح أعيش في مكان بعيد مع حد لا يعرفني”.

من ناحية أخرى قالت فتاة عمرها 13 عاماً تحدثت إلى تلفزيون رويترز أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن والدها زوَّجها قبل أربع سنوات لجار يكبرها سنا بكثير تبين أنه يعمل مع تنظيم داعش.

وتابعت المراهقة: “والله أني يعني كان حلمي أكمل دراستي. بس من جوا (ما إن جاء) الدواعش وأبوي زوجني. يعني على مود الدواعش. وتزوجت. يعني ما كان ودي أنا أتزوج بس بالغصب الدواعش”.

وأضافت المراهقة النحيلة أنه هددها بقتلها وسمح لإخوته بالاعتداء عليها جنسياً. وبعد فرارها من الموصل قبل بضعة أسابيع علمت أنه فر هو الآخر إلى مخيم قريب، وأبلغت السلطات فاعتقلته. لكن رباط الزواج لا يزال موصولاً بين الاثنين.