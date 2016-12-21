بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة شحن ومصرع 5 أشخاص في كولومبيا

وكالات (صدى):

لقي 5 من أفراد طاقم طائرة شحن، وأصيب السادس بجروح خطرة إثر تحطم طائرة من طراز “بوينغ 727” شرق كولومبيا، بعيد إقلاعها بوقت قصير من بويرتو كارينو متجهة إلى العاصمة بوغوتا وعلى متنها طاقم مكون من 6 أفراد.

ورصدت كاميرا أحد الهواة لحظة تحطم الطائرة بالقرب من الحدود الفنزويلية، وكان الناجي الوحيد من الحادث فني الطيران وحالته الصحية حرجة.

وأفادت هيئة الطيران المدني الكولومبية أن الطائرة التابعة لشركة الطيران الكولومبية “ايروسوكر”، أقلعت من بويرتو كارينو متجهة إلى العاصمة بوغوتا وعلى متنها طاقم مكون من 6 أفراد، مضيفة أن الطائرة تحطمت بعد 3 دقائق فقط من إقلاعها من المطار.

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