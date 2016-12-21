نائب رئيس النصر: سعيد بالفوز على الفتح وتألق “النجعي” وعودة “غالب”

معاذ محمود (صدى):

أكد عبد الله العمراني، نائب رئيس نادي النصر، أن فوز فريقه على الفتح بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين، له العديد من الإيجابيات.

وأكد “العمراني” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” كاشفا إيجابيات الفوز “مبروك للجماهير النصراوية الثلاث نقاط، وعودة إبراهيم غالب وتألق الشاب سامي النجعي أبرز إيجابيات المواجهة”.

وتخطى النصر عقبة الفتح بهدفين سامي النجعي ويحيى الشهري، ليواصل نتائجه الإيجابية ويرفع رصيده النقطي إلى 29 نقطة في المرتبة الثالثة مؤقتا لحين انتهاء موقعة الأهلي بنفس الجولة.