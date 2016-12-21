عددهن يصل لـ30.. “فصل نهائي” للطالبات المتورطات في مشاجرة جامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أصدر مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، قرارًا بإيقاف جميع المتورطات في واقعة المضاربة بشكل مباشر.

وأوضحت إدارة الجامعة -في بيان صحفي- اليوم الأربعاء أن لجنة التحقيق مع المتورطات اللاتي تم ضبطهن في المضاربة، أصدرت توصيات بفصلهن نهائيًّا من الجامعة، ورفعت بذلك إلى مدير الجامعة للمصادقة على محضرها وتنفيذ العقوبة فورًا.

وشدد البيان على أن واقعة المضاربة “لا تمثل الجامعة ومن ينتسب إليها”، وأن إدارة الجامعة “لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي ممارسات خارجة عن أدبيات الحرم الجامعي أو تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف”.

جاء ذلك بعد تأكيد الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، تلقي مركز الفيصلية بشرطة الطائف بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول فتاتين (في العقد الثاني من العمر)، بهما إصابات نتيجة مشاجرة حدثت مع فتاتين أخريين، إثر خلاف سابق بينهن.

وكلف “زمان” عميدة الدراسات الجامعية بالتواصل مع الطالبات المصابات للاطمئنان عليهن، والتأكد من خروجهن من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

كما أصدر مدير الجامعة تعميمًا بالتشديد على كل مسؤولات الجامعة، للتعامل بشكل حازم مع كل المظاهر التي تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وأخلاقيات المجتمع داخل الحرم الجامعي.

يأتى ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أن لجنة التأديب بجامعة الطائف توصّلت، في بيانها، لأكثر من 30 اسمًا لطالبات معرّضات للفصل النهائي، و كان لهن اليد بالمضاربات التى شهدها الحرم الجامعي بالفيصلية.