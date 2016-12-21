عددهن يصل لـ30.. “فصل نهائي” للطالبات المتورطات في مشاجرة جامعة الطائف

عددهن يصل لـ30.. “فصل نهائي” للطالبات المتورطات في مشاجرة جامعة الطائف
عبدالعزيز القثامي (صدى):

أصدر مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، قرارًا بإيقاف جميع المتورطات في واقعة المضاربة بشكل مباشر.

وأوضحت إدارة الجامعة -في بيان صحفي- اليوم الأربعاء أن لجنة التحقيق مع المتورطات اللاتي تم ضبطهن في المضاربة، أصدرت توصيات بفصلهن نهائيًّا من الجامعة، ورفعت بذلك إلى مدير الجامعة للمصادقة على محضرها وتنفيذ العقوبة فورًا.

وشدد البيان على أن واقعة المضاربة “لا تمثل الجامعة ومن ينتسب إليها”، وأن إدارة الجامعة “لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي ممارسات خارجة عن أدبيات الحرم الجامعي أو تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف”.

جاء ذلك بعد تأكيد الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، تلقي مركز الفيصلية بشرطة الطائف بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول فتاتين (في العقد الثاني من العمر)، بهما إصابات نتيجة مشاجرة حدثت مع فتاتين أخريين، إثر خلاف سابق بينهن.

وكلف “زمان” عميدة الدراسات الجامعية بالتواصل مع الطالبات المصابات للاطمئنان عليهن، والتأكد من خروجهن من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

كما أصدر مدير الجامعة تعميمًا بالتشديد على كل مسؤولات الجامعة، للتعامل بشكل حازم مع كل المظاهر التي تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وأخلاقيات المجتمع داخل الحرم الجامعي.

يأتى ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أن لجنة التأديب بجامعة الطائف توصّلت، في بيانها، لأكثر من 30 اسمًا لطالبات معرّضات للفصل النهائي، و كان لهن اليد بالمضاربات التى شهدها الحرم الجامعي بالفيصلية.




41 تعليق


  1. B [ عدد التعليقات: 9193 ] 21/12/2016 في
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    1

    غير متربيات للاسف وش خلو للشباب

  2. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 721 ] 21/12/2016 في
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    2

    الله لايردهم ..ولازم جزاء رادع لهم ..اذا شله فاسده بتخرب على الجامعه لا والله الباب أوسع من الجمل ..والفكه منهم غنيمه ..

  3. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 281 ] 21/12/2016 في
    رد
    3

    لازم زيادة العقوبة بالتزويج بكبار سن فوق الثمانين

  4. ولد الديرة [ عدد التعليقات: 136 ] 21/12/2016 في
    رد
    4

    قوم لوط
    وانتشار الشذوذ الجنسي بمدارس وكليات البنات

  5. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1874 ] 22/12/2016 في
    رد
    5

    شكل الشباب اعدوا خواتهم بالمضاربات والهياط البيت الواحد مافيه فرق بين البنت والولد من العربجة اللي تربوا عليها يستاهلون الفصل تعربجوا ببيوتكم مع اخوانكم واهلكم اللي ربوكم على الهياط

  6. عبدالله محمد الشهري [ عدد التعليقات: 433 ] 22/12/2016 في
    رد
    6

    الطايف وضعه غريب لاحول ولاقوة الا بالله، فيه همجيه غير عن كل المدن

  7. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11124 ] 22/12/2016 في
    رد
    7

    الله لا يبلانا

  8. ايمن [ عدد التعليقات: 52 ] 22/12/2016 في
    رد
    8

    طبعا هذا هو الوجه الحقيقى الا من رحم ربى قبح الله وجهكم وين شماعة هذولا مو سعوديات اكيد اجانب الله لا يوفقكم

  9. [email protected]@....قآآآآآهرهم👍 [ عدد التعليقات: 11123 ] 22/12/2016 في
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    9

    فصل نهائي قليل بحقهن…
    مفروض تندق خشومهن مزبووووط
    خاصة البويه…المتسببه بالمشكلة..
    ومستثمرةالشباب صاحبةال5000ألف🤗🤗

  10. أحمد البحيري [ عدد التعليقات: 1 ] 22/12/2016 في
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    10

    ((كل نفس بما كسبت رهينه))

  11. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7773 ] 22/12/2016 في
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    11

    يقال ان احد البنات ( بويه ) وهي السبب في المضاربه واشعال فتيلها
    بصراحه ضاهرة البويات منتشره في الجامعات والمفروض يتم معاقبتهن ومعاقبة ولي امرهن
    هذه النوعيه من الفتيات المفروض يتم جمعهن ورميهم في صحراء الربع الخالي ليعيشن لوحدهن بعيدات عن المجتمع

  12. الله المستعان [ عدد التعليقات: 2 ] 22/12/2016 في
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    12

    حرر الرد

  13. من قال [ عدد التعليقات: 684 ] 22/12/2016 في
    رد
    13

    حرر الرد

  14. مطـــــــر الاســـــــود [ عدد التعليقات: 1169 ] 22/12/2016 في
    رد
    14

    ويسمونهم الجنس اللطيف , اعلان لجميع الخناشيرالمقدمين على الزواج كن على حذر فحواء تعلمت منك مالا ينبغي تعلمه من الان فصاعدا فنون الدفاع عن النفس اصبحت اجبارية , ياويلكم ياسواد ليلكم

  15. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8560 ] 22/12/2016 في
    رد
    15

    حواء انقلبت الى عنتر ابن شداد 😢😢 اااااه يالزمن الاقشر اللي كل شي فيه انقلب رأسا على عقب والاوضاع فيه صارت منكوسه
    تزرع بصل يطلع كوسه

  16. alfahad41 [ عدد التعليقات: 735 ] 22/12/2016 في
    رد
    16

    الله يحفظ بناتنا وجميع بنات المسلمين والضرب من حديد على يد كل غير متربيه

  17. داعي سلام [ عدد التعليقات: 11 ] 22/12/2016 في
    رد
    17

    والله الزحيف

  18. رحال العمر [ عدد التعليقات: 16 ] 22/12/2016 في
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    18

    بالفعل الطائف مختلفة تماما عن كل مدن المملكة ، وضعها غريب والإنفلات فيها كبير ، لابد من إجراءات أمنية مشددة ومراقبة أكبر على الشباب .

  19. المعنااا [ عدد التعليقات: 111 ] 22/12/2016 في
    رد
    19

    ولد الديره شكل السعوديين قاهرينك

  20. عبدالعزيز [ عدد التعليقات: 1 ] 22/12/2016 في
    رد
    20

    كيف وش خلو للشباب!
    الفعل هذا شين سواء حصل من شباب أو شابات

  21. B [ عدد التعليقات: 9193 ] 22/12/2016 في
    رد
    21

    أحيك على الفلسفة ياعبدالعزيز😂😂 ماعندك هرجه

  22. محمد [ عدد التعليقات: 7 ] 22/12/2016 في
    رد
    22

    ….

  23. راشد [ عدد التعليقات: 8 ] 22/12/2016 في
    رد
    23

    في كل قضية هناك جاني ومجني عليه فلا بد أن يكون الفصل النهائي في حق الجاني وتجنب الظلم والتدقيق في هذه المشكلة ومعرفة الأسباب والله أعلم

  24. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 635 ] 22/12/2016 في
    رد
    24

    تهاوشوا وتم قلعهن من الجامعة الله يجزاهن خير ع الأقل واضحات للعيان
    البلا والمصيبــة ف المتسدحات والمندسات ف جحورهن🐍🐍وتخريب
    وأفســاد خلف الكواليس من موظفات وطالبات اسأل الله أن يخزيهن ويهتـك سترهن ويرد كيدهن لنحورهن.

  25. أبو الوليد [ عدد التعليقات: 369 ] 22/12/2016 في
    رد
    25

    الباب يفوت جمل !!!

  26. ابو شادي [ عدد التعليقات: 5311 ] 22/12/2016 في
    رد
    26

    اللي فهمته من الخبر انهن فصلا نهائيا لكن بعد التمعن والتفحص ثبت انهن لم يفصلن وانما رفعت لمدير الجامعه وماراح يفصلن ويمكن المسكينه اللي انتف شعرها وانفقع وجهها هي اللي بتفصل لانها بتعيش حاله نفسيه داخلها ياتجاري المجتمع الجامعي او ان تكون في عزله الله يكون في عونها المكان ليس مكانك ياعزيزتي

  27. الدنيا ساعة [ عدد التعليقات: 1240 ] 22/12/2016 في
    رد
    27

    المفروض ان تحتوي لوائح الجامعة والتعليم عموما على أنظمة صارمة وواضحة ضد البويات واشباههن واي شيء مخالف للدين ثم القيم والأخلاق وتكون تلك اللواءح معلقة في المداخل والطرقات داخل وخارج الجامعة والمؤسسات التعليمية

  28. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9789 ] 22/12/2016 في
    رد
    28

    بستين داهية انا قايلة الخالات ذول متوحشات لايدرسن مع البنات فكونا من شرهن ولااحد يقول لي عنصرية والا بطيخ كل الهوشات اللي تصير بالجامعات وراهن خالات العنف والهمجية تمشي بعروقهم

  29. سعادة الشيخه ملاك العنزي [ عدد التعليقات: 6341 ] 22/12/2016 في
    رد
    29

    بويات وفالحويه بعد يازمن العجايب 😂

  30. ام محمد [ عدد التعليقات: 21 ] 22/12/2016 في
    رد
    30

    يستاهلون ..واحسن قرار ..خلي الباقيات الي تفكر تسوي هذي الحركات تنكتم وتبطل قلت ادب ..ويا ليت يطبق قرار الفصل الفوري في الابتدائي والمتوسط والثانوي لكل حده تفكر ..لمجرد التفكير تقل ادبها وتسوي بلطجه في المدرسه .

  31. الى اللي اسمة ايمن وهو شمال [ عدد التعليقات: 17 ] 22/12/2016 في
    رد
    31

    انت اخر واحد يحق له يتشمت روح علق على صفحات الحوادث في صحفكم المصرية مصايب يشيب لها شعر الراس

  32. محمد [ عدد التعليقات: 7 ] 22/12/2016 في
    رد
    32

    …..

  33. ةة [ عدد التعليقات: 6 ] 22/12/2016 في
    رد
    33

    ….

  34. أبراهيم تركى العتيبي [ عدد التعليقات: 51 ] 22/12/2016 في
    رد
    34

    اختي ملاك الحويه سارت مدينه والبويات وفي كل الجامعات لاكن الحويه بزياده تقبل مروري

  35. محمد [ عدد التعليقات: 7 ] 22/12/2016 في
    رد
    35

    اتمنى من اي فتاة في الجامعة وتتعرض لقصص حب من بعض المنحرفات ان تكثر في اكل البصل والبيض وان تطلق صواريخ نووية طول وقت الدراسة حتى يتم الابتعاد عنها

  36. ابو بتال القوس [ عدد التعليقات: 139 ] 22/12/2016 في
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    36

    شكر وتقدير لهذا القرار الصارم الحازم
    ونتمنى ان يطبق على جميع الناس ، سواء في اعمالهم او في اي مكان بالفصل الفوري وبدون حقوق ، وردع كذلك الواسطات التي اصل كل خراب في البلد .
    ونرجوا من قيادتي وزارة الداخليه ووزارة العدل تتطبيق نظام حق المضاربه فقط بالسجن لمدة سنه كامله بدون تلف المحضر او تنازل ابدآ حتى يستقيم حال الناس من الظلم ،وشكرآ لجميع قطاعات الدولة الاكفاء.

  37. .... [ عدد التعليقات: 7 ] 22/12/2016 في
    رد
    37

    مقوله. لكاتب. . العنصرية باختصار هي نتاج فقدان التربية على احترام الآخر.

  38. B [ عدد التعليقات: 9193 ] 22/12/2016 في
    رد
    38

    هههههههههههههااي محمد اقتراح جيد 🤣🤣🤣

  39. بومتيح [ عدد التعليقات: 1 ] 22/12/2016 في
    رد
    39

    المفروض يتم معاقبتهن ب….

  40. slem999 [ عدد التعليقات: 1 ] 22/12/2016 في
    رد
    40

    لا تشتموهن ولاتشمتوا بهن حتى لاتبتلوا في ذراريكم
    وأدعوا لهن بالصلاح والعفاف..

  41. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 420 ] 22/12/2016 في
    رد
    41

    الله لا يبلانا ويهديهم ويكفينا شر الفتن ماظهر منها وما بطن


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