عددهن يصل لـ30.. “فصل نهائي” للطالبات المتورطات في مشاجرة جامعة الطائف

أصدر مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، قرارًا بإيقاف جميع المتورطات في واقعة المضاربة بشكل مباشر.
وأوضحت إدارة الجامعة -في بيان صحفي- اليوم الأربعاء أن لجنة التحقيق مع المتورطات اللاتي تم ضبطهن في المضاربة، أصدرت توصيات بفصلهن نهائيًّا من الجامعة، ورفعت بذلك إلى مدير الجامعة للمصادقة على محضرها وتنفيذ العقوبة فورًا.
وشدد البيان على أن واقعة المضاربة “لا تمثل الجامعة ومن ينتسب إليها”، وأن إدارة الجامعة “لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي ممارسات خارجة عن أدبيات الحرم الجامعي أو تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف”.
جاء ذلك بعد تأكيد الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، تلقي مركز الفيصلية بشرطة الطائف بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول فتاتين (في العقد الثاني من العمر)، بهما إصابات نتيجة مشاجرة حدثت مع فتاتين أخريين، إثر خلاف سابق بينهن.
وكلف “زمان” عميدة الدراسات الجامعية بالتواصل مع الطالبات المصابات للاطمئنان عليهن، والتأكد من خروجهن من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.
كما أصدر مدير الجامعة تعميمًا بالتشديد على كل مسؤولات الجامعة، للتعامل بشكل حازم مع كل المظاهر التي تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وأخلاقيات المجتمع داخل الحرم الجامعي.
يأتى ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أن لجنة التأديب بجامعة الطائف توصّلت، في بيانها، لأكثر من 30 اسمًا لطالبات معرّضات للفصل النهائي، و كان لهن اليد بالمضاربات التى شهدها الحرم الجامعي بالفيصلية.
41 تعليق
غير متربيات للاسف وش خلو للشباب
الله لايردهم ..ولازم جزاء رادع لهم ..اذا شله فاسده بتخرب على الجامعه لا والله الباب أوسع من الجمل ..والفكه منهم غنيمه ..
لازم زيادة العقوبة بالتزويج بكبار سن فوق الثمانين
قوم لوط
وانتشار الشذوذ الجنسي بمدارس وكليات البنات
شكل الشباب اعدوا خواتهم بالمضاربات والهياط البيت الواحد مافيه فرق بين البنت والولد من العربجة اللي تربوا عليها يستاهلون الفصل تعربجوا ببيوتكم مع اخوانكم واهلكم اللي ربوكم على الهياط
الطايف وضعه غريب لاحول ولاقوة الا بالله، فيه همجيه غير عن كل المدن
الله لا يبلانا
طبعا هذا هو الوجه الحقيقى الا من رحم ربى قبح الله وجهكم وين شماعة هذولا مو سعوديات اكيد اجانب الله لا يوفقكم
فصل نهائي قليل بحقهن…
مفروض تندق خشومهن مزبووووط
خاصة البويه…المتسببه بالمشكلة..
ومستثمرةالشباب صاحبةال5000ألف🤗🤗
((كل نفس بما كسبت رهينه))
يقال ان احد البنات ( بويه ) وهي السبب في المضاربه واشعال فتيلها
بصراحه ضاهرة البويات منتشره في الجامعات والمفروض يتم معاقبتهن ومعاقبة ولي امرهن
هذه النوعيه من الفتيات المفروض يتم جمعهن ورميهم في صحراء الربع الخالي ليعيشن لوحدهن بعيدات عن المجتمع
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ويسمونهم الجنس اللطيف , اعلان لجميع الخناشيرالمقدمين على الزواج كن على حذر فحواء تعلمت منك مالا ينبغي تعلمه من الان فصاعدا فنون الدفاع عن النفس اصبحت اجبارية , ياويلكم ياسواد ليلكم
حواء انقلبت الى عنتر ابن شداد 😢😢 اااااه يالزمن الاقشر اللي كل شي فيه انقلب رأسا على عقب والاوضاع فيه صارت منكوسه
تزرع بصل يطلع كوسه
الله يحفظ بناتنا وجميع بنات المسلمين والضرب من حديد على يد كل غير متربيه
والله الزحيف
بالفعل الطائف مختلفة تماما عن كل مدن المملكة ، وضعها غريب والإنفلات فيها كبير ، لابد من إجراءات أمنية مشددة ومراقبة أكبر على الشباب .
ولد الديره شكل السعوديين قاهرينك
كيف وش خلو للشباب!
الفعل هذا شين سواء حصل من شباب أو شابات
أحيك على الفلسفة ياعبدالعزيز😂😂 ماعندك هرجه
….
في كل قضية هناك جاني ومجني عليه فلا بد أن يكون الفصل النهائي في حق الجاني وتجنب الظلم والتدقيق في هذه المشكلة ومعرفة الأسباب والله أعلم
تهاوشوا وتم قلعهن من الجامعة الله يجزاهن خير ع الأقل واضحات للعيان
البلا والمصيبــة ف المتسدحات والمندسات ف جحورهن🐍🐍وتخريب
وأفســاد خلف الكواليس من موظفات وطالبات اسأل الله أن يخزيهن ويهتـك سترهن ويرد كيدهن لنحورهن.
الباب يفوت جمل !!!
اللي فهمته من الخبر انهن فصلا نهائيا لكن بعد التمعن والتفحص ثبت انهن لم يفصلن وانما رفعت لمدير الجامعه وماراح يفصلن ويمكن المسكينه اللي انتف شعرها وانفقع وجهها هي اللي بتفصل لانها بتعيش حاله نفسيه داخلها ياتجاري المجتمع الجامعي او ان تكون في عزله الله يكون في عونها المكان ليس مكانك ياعزيزتي
المفروض ان تحتوي لوائح الجامعة والتعليم عموما على أنظمة صارمة وواضحة ضد البويات واشباههن واي شيء مخالف للدين ثم القيم والأخلاق وتكون تلك اللواءح معلقة في المداخل والطرقات داخل وخارج الجامعة والمؤسسات التعليمية
بستين داهية انا قايلة الخالات ذول متوحشات لايدرسن مع البنات فكونا من شرهن ولااحد يقول لي عنصرية والا بطيخ كل الهوشات اللي تصير بالجامعات وراهن خالات العنف والهمجية تمشي بعروقهم
بويات وفالحويه بعد يازمن العجايب 😂
يستاهلون ..واحسن قرار ..خلي الباقيات الي تفكر تسوي هذي الحركات تنكتم وتبطل قلت ادب ..ويا ليت يطبق قرار الفصل الفوري في الابتدائي والمتوسط والثانوي لكل حده تفكر ..لمجرد التفكير تقل ادبها وتسوي بلطجه في المدرسه .
انت اخر واحد يحق له يتشمت روح علق على صفحات الحوادث في صحفكم المصرية مصايب يشيب لها شعر الراس
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اختي ملاك الحويه سارت مدينه والبويات وفي كل الجامعات لاكن الحويه بزياده تقبل مروري
اتمنى من اي فتاة في الجامعة وتتعرض لقصص حب من بعض المنحرفات ان تكثر في اكل البصل والبيض وان تطلق صواريخ نووية طول وقت الدراسة حتى يتم الابتعاد عنها
شكر وتقدير لهذا القرار الصارم الحازم
ونتمنى ان يطبق على جميع الناس ، سواء في اعمالهم او في اي مكان بالفصل الفوري وبدون حقوق ، وردع كذلك الواسطات التي اصل كل خراب في البلد .
ونرجوا من قيادتي وزارة الداخليه ووزارة العدل تتطبيق نظام حق المضاربه فقط بالسجن لمدة سنه كامله بدون تلف المحضر او تنازل ابدآ حتى يستقيم حال الناس من الظلم ،وشكرآ لجميع قطاعات الدولة الاكفاء.
مقوله. لكاتب. . العنصرية باختصار هي نتاج فقدان التربية على احترام الآخر.
هههههههههههههااي محمد اقتراح جيد 🤣🤣🤣
المفروض يتم معاقبتهن ب….
لا تشتموهن ولاتشمتوا بهن حتى لاتبتلوا في ذراريكم
وأدعوا لهن بالصلاح والعفاف..
الله لا يبلانا ويهديهم ويكفينا شر الفتن ماظهر منها وما بطن