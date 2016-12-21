إنزال راكب من طائرة أمريكية لتحدثه العربية

وكالات (صدى):

أنزلت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية راكبين من طائرة بمطار هيثرو في لندن قبل إقلاعها اليوم الأربعاء واتهم أحد الرجلين الشركة بالاستجابة لشكاوى ركاب بأنه كان يتحدث على الهاتف باللغة العربية.

وظهر آدم صالح وهو أمريكي مسلم في مقطع فيديو نشر على تويتر وأعيد نشره أكثر من 440 ألف مرة وهو يتحدث من الطائرة وقال “يتم طردنا لأننا تحدثنا بلغة مختلفة.. ست رجال بيض ضدنا نحن الرجال الملتحين.”

ولم يتضح على الفور ما الذي حدث قبل بدء التسجيل. ونشر صالح ما وصفه بمقاطع فيديو “تجريبية” وهو يتحدث بالعربية على متن طائرات.

وفي بيان قالت الشركة إن اثنين من ركابها أنزلوا من الرحلة رقم 1 بعد إزعاج في الكابينة أدى لشكاوى من أكثر من 20 راكبا.

وقالت الشركة إنها تحدثت مع الراكبين اللذين أنزلتهما وأعادت حجز مقعدين لهما على رحلة أخرى.